OFFICIEL - Jean-Philippe Mateta (Mayence) arrive à Crystal Palace

L'ancien attaquant de l'OL s'est engagé en faveur de Crystal Palace ce jeudi. Il arrive sous la forme d'un prêt de 18 mois en provenance de Mayence.

Repéré par l'Olympique Lyonnais à Chateauroux en 2016, Jean-Philippe Mateta n'a jamais eu sa chance chez les Gones. D'abord prêté au Havre, où il a brillé en en inscrivant 17 buts lors de la saison 2017-18, l'attaquant a ensuite été transféré en , du côté de . Le début d'une ascension fulgurante.

En , le natif de Sevran s'est rapidement imposé, enchaînant les buts lors de sa première saison. Considéré comme une valeur sûre à son poste, Jean-Philippe Mateta était très courtisé ces derniers mois, notamment par des clubs français. Il a finalement fait le choix de rejoindre la cet hiver.

"Jouer en Premier League était mon rêve quand j'étais enfant"

En effet, a annoncé le recrutement du Français ce jeudi matin. "Crystal Palace a signé avec Jean-Philippe Mateta un accord de prêt de 18 mois, sous réserve d'une autorisation internationale, avec une option pour rendre le transfert permanent" , se félicitent les Eagles, via un communiqué officiel .

"Je suis très heureux de venir à Crystal Palace et j'ai hâte de m'entraîner. Jouer en Premier League était mon rêve quand j'étais enfant. Maintenant que je peux jouer, je vais montrer aux fans de Crystal Palace ce que je peux faire" , a déclaré le principal intéressé, qui rejoint le championnat le plus regardé du monde.

Le président du club, Steve Parish, n'a quant à lui pas caché sa satisfaction. "Nous suivions le développement de Jean-Philippe avec un vif intérêt depuis un certain temps, et je suis très heureux que nous ayons pu l’amener dans le sud de Londres. C'est un joueur plein de potentiel avec une feuille de route prouvée, et sa signature réitère notre engagement à nous assurer d'avoir une équipe bien équilibrée en termes de jeunesse et d'expérience pour les saisons à venir" , a-t-il expliqué.