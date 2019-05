Mercato - Accord total entre Naples et le PSV pour Hirving Lozano ?

La pépite du PSV Eindhoven se serait d'ores et déjà engagée pour cinq saisons en faveur du Napoli, selon les informations du Corriere dello Sport.

Auteur d'une grande saison au l'an dernier, avant de se révéler aux yeux du grand public lors de la Coupe du Monde 2018 avec un but contre l' , Hirving Lozano agite l'Europe. Cette saison, en guise de confirmation, le joueur a trouvé le chemin des filets à 17 reprises en Eredivise et 4 fois en Ligue des Champions, sous les couleurs du PSV Eindhoven. Et même si son club n'a pas réalisé un grand parcours européen, lui est parvenu à se faire remarquer.

Au point de taper sérieusement dans l'oeil du Napoli, qui serait tout proche de l'enrôler en guise de première recrue estivale. En effet, selon le Corriere dello Sport ce samedi, l'attaquant mexicain serait en direction du club entraîné par Carlo Ancelotti, où il aurait déjà signé un contrat de cinq ans.

L'article continue ci-dessous

Lozano arrive, Insigne sur le départ ?

Le quotidien transalpin précise que vendredi, le président de Aurelio De Laurentiis, l'entraîneur Carlo Ancelotti et l'agent du joueur Mino Raiola se seraient rencontrés pour finaliser le deal, dont l'indemnité de transfert n'a pas encore fuité, mais qui pourrait atteindre les 40 millions d'euros. Pour payer un tel montant, Naples, dauphin de la Turin en , pourrait être amené à se séparer de Lorenzo Insigne, annoncé sur le départ cet été.

​

Si Hirving Lozano s'apprête donc à voir sa carrière prendre une nouvelle tournure, ce dernier avait pourtant confié avoir une préférence pour la au micro d'ESPN, en novembre dernier. "J'espère que Dieu, un jour, me donnera une chance de jouer en Premier League. J'aime beaucoup le championnat. Je pense que la Premier League est excellente. Je pense que ce serait fabuleux de jouer avec n'importe quel club, mais j'aimerais jouer pour l'un des grands clubs. J'espère que Dieu me donnera sa chance", avait en effet confié le joueur, ambitieux. Finalement, c'est donc en que le Mexicain va écrire une nouvelle page de son histoire.