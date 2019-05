OFFICIEL - Grâce à la victoire de Chelsea, l'OL est directement qualifié pour les poules de C1

Grâce à la victoire de Chelsea face à Arsenal en finale de la Ligue Europa (4-1), l'OL est assuré de disputer les poules de Ligue des Champions.

Ayant terminé à la troisième place de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'était pas encore qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions. En effet, les protégés du président Jean-Michel Aulas étaient dépendants du résultat de la finale de opposant à .

Pour les Lyonnais, le calcul était simple, en cas de succès des Blues, l'OL était directement qualifié pour les poules de la prochaine édition de la Ligue des Champions, tandis qu'en cas de victoire des Gunners, le club rhodanien allait devoir disputer les dangereux tours préliminaires... Autant dire qu'une victoire des protégés de Maurizio Sarri n'aurait pas été de trop pour les partenaires de Nabil Fekir, bien décidés à regoûter aux joutes de la C1.

Chelsea terrasse Arsenal et offre les poules à l'OL

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Chelsea n'a pas fait dans la dentelle pour permettre indirectement à d'atteindre son objectif, puisque les Blues, emmenés par un Olivier Giroud des grands soirs, n'ont fait qu'une bouchée d'Arsenal ce mercredi soir, au stade Olympique de Bakou.

Après un premier acte équilibré dans cette finale 100% anglaise, londonienne même, ce sont bien N'Golo Kanté et ses partenaires qui ont triomphé sur le score de 4 buts à 1, ne laissant aucune chance aux hommes d'Unai Emery, pourtant habitué à vaincre en C3. Après le et le LOSC, la comptera donc un troisième représentant dans les phases de poules de la plus prestigieuse des compétitions. Satisfaction.