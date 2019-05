L'OL accède à la Ligue des Champions, l'ASSE s'invite en Ligue Europa

Les derniers tickets pour l'Europe ont été distribués en L1. Pendant que l'OL assurait sa place en C1, l'ASSE compostait son ticket pour la C3.

La logique a été respectée en haut de tableau de la ce samedi. Les quatre premiers du classement l'ont tous emporté et cela signifie la fin du suspense pour ce qui est des batailles donnant accès à l'Europe. En tombant (4-0), l'OL est certain de terminer sur le podium et jouer au moins le tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'ASSE, pour sa part, évoluera en Europa League suite à son succès contre Nice (2-0).

L'OL au diesel

Opposé à une équipe se battant pour la survie, a dû prendre son mal en patience. Pour la der de Bruno Genésio à domicile, les Gones ont donc attendu avant de débloquer la situation. Il y a même eu un pénalty manqué par Moussa Dembelé (31e). La délivrance est finalement arrivée à la 49e avec une réalisation signée Memphis Depay. Le Néerlandais a libéré les siens, et en fin de match il s'est offert un doublé (74e). Etait-ce sa façon de dire adieu au Groupama Stadium ? Rien n'est moins sûr. Les autres buts lyonnais ont été l'œuvre de Maxwel Cornet et de Dembelé pour un succès final 4-0. C'est ce qu'on appelle un travail bien fait.

L'ASSE remercie Beric

En cas de faux-pas, l'OL se serait retrouvé sous la menace de l'ASSE. Car les Verts ont également rempli leur tâche. Après le faux-pas de la semaine écoulée contre (0-1), les hommes de Jean-Louis Gasset se sont très bien ressaisis. Contre Nice, et avec l'appui de leur public, ils ont eu la maitrise pendant pratiquement tout le match. Une prestation aboutie, et qui s'est matérialisée par un succès mérité. Robert Beric a été le héros du match avec un doublé marqué (25e et 65e). À défaut d'aller chercher la Ligue des Champions, l'équipe stéphanoise a su composter son strapontin pour la C3.

Marseille se réveille tardivement

Saint-Etienne ne peut plus être rejoint par ses poursuivants que sont Marseille et Montpellier. Les Olympiens ont pourtant signé une belle sortie sur la pelouse de (5-2), tandis que le MHSC a dû partager les honneurs avec (1-1). Enfin, (2e) n'a pas manqué à son devoir contre Angers. Même s'ils n'avaient plus rien à jouer, les Dogues l'ont emporté largement 5-0. De quoi conforter leur statut de vice-champion de .