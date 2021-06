L'agent de Wijnaldum explique le choix du PSG

Alors qu'il avait d'autres offres à sa disposition, Wijnaldum a choisi de signer au PSG. Son représentant a expliqué pourquoi.

Georginio Wijnaldum a tourné le dos à une proposition de Liverpool qui voulait le garder à Anfield, a déclaré l'agent du milieu de terrain néerlandais. Ce dernier a aussi révélé une approche de l'Inter qui a été déclinée.

C'est le Paris Saint-Germain qui a réussi à mettre la main sur cet élégant milieu de terrain de 30 ans, qui était en fin de contrat chez les Merseysiders.

Des efforts ont été faits pour prolonger un séjour de cinq ans dans le Merseyside et les cadors de la Serie A voulaient aussi l'attirer à San Siro, mais Wijnaldum a décidé de faire "un autre choix" et va désormais relever un nouveau défi en France.

Le représentant de l'international batave, Humphry Nijman, a déclaré au podcast Here We Go : "Il a passé un moment fantastique à Liverpool. Cela a commencé lorsque nous avons visité la maison de monsieur Klopp et qu'un plan a été élaboré selon lequel ils voulaient gagner le championnat et la Ligue des champions, et cela a été réalisé. C'était fantastique pour les fans de Liverpool, fantastique pour le manager et fantastique pour le joueur. Le joueur était vraiment heureux d'avoir atteint ses objectifs. Son contrat expirait donc il était joueur libre après cette saison. Bien sûr, une tentative a été faite [pour le garder à Liverpool] mais il a fait un autre choix."

L'article continue ci-dessous

Nijman a ajouté sur l'intérêt suscité par son client : "Cela a commencé assez tôt, en janvier l'Inter Milan a manifesté son l'intérêt. Ils ont fait une offre pour Gini mais il y a eu des problèmes avec les propriétaires pour retirer l'argent de Chine, donc l'Inter n'a pas été en mesure de remplir ses obligations initiales. Ils lui avaient fait une très, très bonne offre. Si les problèmes financiers n'étaient pas là, cela aurait pu être une option sérieuse."

"Après cela, le directeur de la Juventus m'a téléphoné et a manifesté son intérêt. Toujours à la même période, (le directeur sportif) Leonardo du PSG m'a approché. Nous savions aussi que Koeman voulait amener Georginio à Barcelone. Enfin, vers la fin, le Bayern nous a également contacté"

Enfin, à la question qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur des vice-champions de France, l'agent a répondu : "L'entraineur Mauricio Pochettino a eu des entretiens avec Gini et il lui a dit comment il voyait son rôle et ce qu'il attendait de lui. Avec Barcelone, nous avons eu des discussions et au début, tout avait l'air très bien et nous étions en route [vers un accord] mais Paris nous disait que leur intérêt était assez sérieux. Lorsque les deux offres sont arrivées sur la table, il a dû faire un choix."