Rumeurs - Raiola veut encore placer ses pions au PSG avec Pogba

Après avoir placé Donnarumma au PSG, Raiola espère toujours pouvoir envoyer Pogba dans le club de la capitale.

Rien n’est encore officiel mais il n’y a plus de doutes quant au fait que Gianluigi Donnarumma sera l’un des gardiens du PSG la saison prochaine. Même si Keylor Navas a prouvé qu’il en avait encore sous le pied, la possibilité d’engager un jeune gardien au potentiel incroyable pour zéro centime était trop belle. Elle a aussi permis à Leonardo et Mino Raiola de refaire affaire ensemble.

Car si le PSG ne va dépenser d’argent pour une indemnité de transfert, l’arrivée de Donnarumma ne sera pas gratuite avec une belle prime à l’arrivée et une grosse commission pour l’agent italien. On parle d’ailleurs de 20 millions d’euros pour Raiola.

L’appétit de l’ancien pizzaiolo est tellement grand que Mino Raiola compte bien faire du PSG son nouveau terrain de jeu favori avec notamment des dossiers comme Alphonse Areola ou Mitchell Bakker.

A en croire les informations du Parisien, il y a un autre dossier bien plus chaud qui pourrait rapprocher les deux entités. En effet, Paul Pogba serait bien la prochaine cible à pouvoir prendre la direction du PSG. En fin de contrat dans un an, le milieu de terrain est un enfant de la capitale parisienne et est une cible de longue date des vice-champions de France.

Ça tombe bien puisque l’international français fait partie du giron Raiola. De quoi faciliter les négociations avec Leonardo ? Pas si sûr puisque Manchester United souhaite prolonger le contrat de Pogba malgré des performances en montagnes russes depuis son retour il y a quatre ans.

Seulement, sa performance contre l’Allemagne lors du premier match des Bleus dans l’Euro a rappelé quel formidable joueur il est quand il est en confiance. Tout bénéfique pour Raiola qui va pouvoir faire monter les enchères et c’est bien son compte en banque qui a le sourire.