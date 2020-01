OFFICIEL - Gedson Fernandes signe à Tottenham (prêt)

Tottenham a annoncé ce mercredi la signature du jeune milieu de terrain portugais, prêté par le Benfica Lisbonne pour les 18 prochains mois.

Privé d'Harry Kane pour les prochains mois, José Mourinho pourra compter sur une recrue tout droit venue du à . En effet, le très courtisé Gedson Fernandes, prometteur milieu de terrain de , s'est officiellement engagé chez les Spurs ce mercredi.

Un prêt avec option d'achat pour le jeune portugais

Sur les tablettes de bon nombre de clubs européens, dont l'Olympique Lyonnais notamment, Gedson Fernandes arrive à Tottenham sous la forme d'un prêt d'une durée de 18 mois, assorti d'une option d'achat dont le montant n'a pas filtré. Encore sous contrat jusqu'en 2023 avec Benfica, le principal intéressé avait été Champion d'Europe des moins de 17 ans en 2016 et dispose d'un potentiel certain. Suffisant pour faire de lui un titulaire chez les Spurs ? Seul l'avenir le dira.



"Je n’ai pas de mots à dire sur le stade. Je n’ai jamais rien vu de tel, c’est incroyable ! Le terrain d’entraînement est fantastique aussi, les gens que j’ai rencontrés aujourd’hui sont fantastiques. Je connais l’équipe parce que j’ai regardé certains matchs, j’ai des références comme Moussa Sissoko, je connais un peu Eric Dier parce qu’il a joué au Portugal et je connais l’entraîneur (José Mourinho ndlr) parce que c’est un grand entraîneur (...) Tous les jeunes joueurs veulent travailler avec José Mourinho parce qu’il est l’un des meilleurs, nous tous en tant que joueurs voulons rester près des meilleurs, donc c’est fantastique de travailler avec lui", a déclaré le principal intéressé en marge de sa signature, très heureux d'atterir dans l'un des meilleurs clubs anglais.

Chez les Londoniens, Gedson Fernandes portera le numéro 30 et viendra s'ajouter à un secteur offensif déjà bien fourni, avec les présences combinées de joueurs comme Lucas Moura, Dele Alli, Heung-Min Son, Giovani Lo Celso, Christian Eriksen ou encore Harry Kané, blessé.