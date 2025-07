OFFICIEL - Deux nouveaux joueurs débarquent à l’OM

Après un départ vers Valenciennes, l’OM accueille deux jeunes talents tricolores pour renforcer son équipe en vue de la saison à venir.

L’Olympique de Marseille continue de dessiner les contours de son effectif pour la saison 2025-2026. Ce jeudi, le club phocéen a confirmé deux renforts pour son équipe professionnelle 2, quelques instants après avoir officialisé le prêt d’Alexi Koum, qui signe à Valenciennes.

Deux jeunes Bleus arrivent à Marseille

Dans son communiqué officiel, l’OM annonce : « L’Olympique de Marseille enregistre l’arrivée de deux joueurs qui évolueront avec le groupe pro 2 cette saison. Fodé Camara (18 ans, défenseur central international U18 français en provenance de l’AS Saint-Etienne) et Félix Bienck (17 ans, arrière latéral international U17 français en provenance du Paris FC), rejoignent l’OM. L’Olympique de Marseille souhaite la bienvenue à Fodé et Félix ».

Âgés de 17 et 18 ans, ces deux jeunes internationaux français rejoignent le projet marseillais avec l’objectif de progresser dans un cadre structuré. Le club mise depuis plusieurs saisons sur un recrutement ciblé de jeunes prometteurs, destinés à éclore sous le maillot ciel et blanc. L’arrivée de Félix Bienck n’est plus une surprise, puisque son nom est associé à l’OM depuis quelques semaines.