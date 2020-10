OFFICIEL - Dalbert Henrique prêté à Rennes

Le Stade Rennais vient d’accueillir le latéral brésilien Dalbert Henrique. Le joueur arrive en forme de prêt en provenance.

Comme annoncé il y a quelques jours, Rennes a obtenu les services de l’ancien niçois Dalbert Henrique. Trois ans après avoir quitté la , le Brésilien est de retour. Il s’est engagé pour une durée d’une saison en faveur des Rouge et Noir.

« Je suis content d’avoir eu cette opportunité de rejoindre le , a indiqué l’arrière de 27 ans. J’espère faire une bonne saison avec mes nouveaux coéquipiers. Raphinha étant ici, j’ai suivi les matches du club, ça travaille bien. J’ai discuté avec lui avant de venir, il m’a dit beaucoup de bien sur la ville et le club. Je suis très content d’être ici. La Uber Eats est un championnat que j’apprécie. Ça me fait plaisir de le retrouver. Je suis très motivé et prêt à donner le maximum en championnat et en Champions League ». La C1, c’est une compétition qu’il va découvrir pour la première fois.

Dalbert palliera l'absence de Maouassa

La direction bretonne s’est aussi félicitée de cette acquisition. Sur le site du club, le président Nicolas Holveck a déclaré : « Il connaît la , il parle français. Il a fait une très belle saison à Nice. Il a connu un très grand club avec l’ , il connaît la coupe d’Europe. C’est un joueur qui va nous amener beaucoup pour la Ligue des Champions et le championnat qui reste la priorité du club ». L’homme fort du SRFC a aussi précisé que cette arrivée a été dictée par la blessure de Faitout Maoussa.

Pour rappel, lors de la saison écoulée, Dalbert s’est produit en prêt à la (34 rencontres). Son contrat avec les Nerazzurri court jusqu’en 2022.