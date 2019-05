OFFICIEL - Christophe Pélissier quitte Amiens

L'entraîneur d'Amiens, Christophe Pélissier, va quitter le club après plus de quatre saisons en Picardie. Il devrait rejoindre Lorient.

Amiens a officialisé ce mardi soir le départ de son entraîneur, Christophe Pélissier après quatre ans et demi passés sur le banc du club. L'ancien coach de Luzenac, qu'il a quitté après la non montée en , avait rejoint la Picardie au cours de la saison 2014-2015, alors qu'Amiens était toujours en National.

Monté en à l'issue de la saison 2015-2016, il ne lui fallait ensuite qu'un an pour hisser le club en Ligue grâce à un renversement de situation mémorable et le but d'Emmanuel Bourgeaud à la 90e+6 sur la pelouse de Reims lors de l'ultime journée (2-1).

MERCI pour tout Christophe !

Tu seras à jamais un braqueur. pic.twitter.com/GBlo1rcIGh — (@AmiensSC) 28 mai 2019

"L’Amiens SC et Christophe Pélissier ont décidé ces derniers jours de ne pas poursuivre leur collaboration entamée lors de la saison 2014/2015, a notamment écrit le club dans un communiqué. Le club souhaitait vivement remercier Christophe pour le travail effectué depuis près de cinq ans, permettant à l’Amiens SC d’évoluer aujourd’hui dans l’élite du football français."

Christophe Pélissier devrait rejoindre Lorient, qui s'est séparé de Mickaël Landreau après avoir terminé sixième de Ligue 2 et donc échoué pour la deuxième fois dans son objectif de remonter en . Avec lui, les Merlus tiennent un entraîneur habitué des montées puisqu'il en a connu trois depuis 2014 : une avec Luzenac (National à Ligue 2) et deux avec Amiens (National à Ligue 2 puis Ligue 2 à ).