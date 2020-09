OFFICIEL - Cengiz Under (Rome) prêté un an à Leicester

Cengiz Under va rejoindre son compatriote Caglar Soyuncu chez les Foxes, où il a officiellement été prêté une saison par la Roma, ce dimanche.

a annoncé la signature de Cengiz Under, lequel arrive sous la forme d'un prêt d'une saison en provenance de la Roma. Le joueur passera la campagne 2020-21 au King Power Stadium, puisque les Foxes sont parvenus à un accord final avec les Giallorossi, samedi.

Âgé de 23 ans, il a passé les trois dernières années de sa carrière au Stadio Olimpico, mais va maintenant rejoindre son compatriote Caglar Soyuncu chez les Foxes. L'international turc a hâte de travailler avec Soyuncu et dit également qu'il aimerait avoir la chance de faire ses preuves dans l'élite anglaise.

"C’est une excellente occasion de jouer en "

Under a déclaré au site officiel de Leicester après l'officialisation de son arrivée : "J'ai hâte d'aller à Leicester et de commencer à m'entraîner. J’ai toujours voulu jouer en et c’est une excellente occasion de jouer en Premier League. J'essaierai d'aider mes coéquipiers sur le terrain et en dehors du terrain et je crois que je peux améliorer mes performances chaque jour. Je pense que je suis rapide et que je peux créer beaucoup de situations pour mes collègues", a ainsi déclaré le Turc.

"Je me sens très bien parce que mon meilleur ami joue pour Leicester City. Je suis très heureux de pouvoir jouer avec Caglar et j'ai toujours regardé les matchs de Leicester à cause de lui", a ensuite ajouté Cengiz Under. La Roma avait investi 13 millions d'euros pour l'enrôler durant l'été 2017, le retirant de Basaksehir pour un contrat de cinq ans. L'ailier turc a depuis accumulé 88 apparitions toutes compétitions confondues pour l'équipe de Paulo Fonseca, marquant 17 buts et fournissant 12 passes décisives.

Il a été récompensé pour ses performances avec un nouveau contrat à long terme en août 2019, mais n'a disputé que 18 matches de pour la Roma la saison dernière. On s'attend maintenant à ce que Under aide Leicester à confirmer la belle saison dernière, terminée à une cinquième place en Premier League.