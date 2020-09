Nice-PSG : avec Mbappé, et ça repart ?

En manque de réalisme offensif, le PSG peut compter sur le retour de Mbappé dimanche à Nice (13 h). Un atout de taille, même s'il n'est pas à 100%.

Les derniers doutes ont été gommés samedi par Thomas Tuchel. Invité à parler de Kylian Mbappé, l'entraîneur parisien a confirmé le retour de son attaquant, privé de compétition depuis le rassemblement en équipe de en raison du Covid-19 : "J'ai parlé avec le doc. Il m'a dit que c'était ok. La Ligue a donné son feu vert aussi. C'est entre moi et Kylian maintenant. Avant l'entraînement, je pense qu'il sera avec le groupe, on doit parler un petit peu. Ensuite, on décidera s'il doit commencer."

"Il doit se réadapter"

Si aucun pépin n'est décelé d'ici la rencontre, le natif de Bondy devrait débuter à l'Allianz Riviera. Selon toute vraisemblance aux côtés de Mauro Icardi. Un renfort de poids pour Paris, même si son coach rappelle qu'il ne faut pas attendre trop de lui : "S'il joue demain, c'est pour nous, et pour lui aussi, afin qu'il gagne de la confiance. J'espère vraiment qu'il pourra apporter sa qualité afin d'attaquer les premières lignes avec Mauro. Les deux sont bien ensemble normalement, mais je n'attends pas qu'il soit décisif à lui seul. C'est une phase difficile. Il doit se réadapter au rythme, pour regagner de la confiance en ses capacités physiques."

Son retour ne sera pas de trop malgré tout pour ce PSG qui peine à briller offensivement pour le moment. À Lens, la jeune garde n'a pas fait le poids avec 5 tirs seulement. Face à l'OM et Metz, les Parisiens ont en revanche frappé 34 fois en cumulé, pour un seul but marqué à la toute fin mercredi. Une réalisation signée Julian Draxler, qui a empêché bien des tracas à son équipe avant le déplacement à Nice.

Tuchel le sait. Même s'il n'est pas encore affûté, Kylian Mbappé peut apporter beaucoup à sa formation, surtout durant cette période où les absences se succèdent pour diverses raisons. "C'est facile, il apporte tout, réplique même le technicien. La vitesse, la faim de toujours marquer, la qualité et la créativité." Autant de choses qui ont manqué au PSG sur les trois rencontres ayant suivi la finale de la . La présence de Mbappé sera bien évidemment scrutée et attendue. Reste à savoir si cela permettra aux champions de France de retrouver l'efficacité offensive qui leur fait défaut ces temps-ci.