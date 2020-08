Officiel - Burak Yilmaz débarque à Lille

L'attaquant international turc s'est engagé avec le Losc pour deux ans ce samedi, quelques jours après avoir quitté son club de Besiktas.

Dans la foulée du départ de Victor Osimhen pour , est passé à la vitesse supérieure dans son mercato. Après Isaac Lihadji, qui a rejoint les Dogues dès le mois de juin, le club vient d'enregistrer deux arrivées en 24h.

Au lendemain de la signature du jeune défenseur néerlandias Sven Botman, c'est Burak Yilmaz qui s'est engagé en pour les deux prochaines saisons. "Le LOSC est fier d’accueillir aujourd’hui en ses rangs l’international turc Burak Yılmaz (35 ans). L’expérimenté et prolifique attaquant, idole du football turc, a paraphé un contrat de deux saisons avec le club lillois", a écrit le club dans un communiqué.

L'arrivée de l'attaquant international turc de 35 ans était attendue depuis l'annonce de son départ de , où il évoluait depuis 2019. Passé notamment par et Fenerbahçe au cours de sa carrière, Yilmaz va donc découvrir le championnat de et tenter d'aider les hommes de Christophe Galtier sur la scène européenne.

"Bienvenue à Burak. Le club est vraiment fier et heureux de l’accueillir ici à Lille. Burak Yilmaz a un profil de vrai numéro 9, très présent dans la surface, particulièrement adroit devant le but. C’est un joueur très expérimenté, une véritable légende en où il est cadre en sélection et où il a évolué sous le maillot de quatre grands clubs", s'est félicité Marc Ingla.

"Burak est un joueur de caractère, un vrai guerrier qui vient aujourd’hui exporter son talent dans le championnat de France. Il possède le profil parfait pour renforcer notre effectif, s’intégrer à notre modèle de jeu et apporter à l’équipe tout son vécu."