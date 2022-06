OFFICIEL | Aurélien Tchouaméni signe au Real Madrid

Le Real Madrid a officialisé le recrutement d'Aurélien Tchouaméni en provenance de l'AS Monaco.

Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, Aurélien Tchouaméni jouera bien au Real Madrid à partir de la saison 2022-2023.

Le club en a fait l'annonce officielle ce samedi 11 juin et révèle que l'international français, qui dispute actuellement la Ligue des nations, s'est engagé pour une durée de six ans. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Selon nos informations il s'élève 80 millions d'euros plus des bonus.

Aurélien Tchouaméni sera officiellement présenté le 14 juin prochain à 12h00 à la Ciudad Real Madrid après avoir passé sa visite médicale.

Agé de 22 ans, Tchouaméni qui a été formé aux Girondins de Bordeaux avant de rejoindre Monaco en 2020 va connaître sa première expérience à l'étranger.

Au milieu de terrain, il fera face à une forte concurrence avec Luka Modric, qui vient de prolonger son contrat, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde et son compatriote Eduardo Camavinga.