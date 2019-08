Ce n'est un secret pour personne, le SCO d'Angers, sous la houlette de son directeur sportif en la personne d'Olivier Pickeu, est rarement en manque de bonnes idées pour se renforcer lors des différents marchés des transferts. Cette intersaison 2019 ne fait pas office d'exception, puisque le SCO s'est encore montré actif, entre des ventes bien négociées et un recrutement quantitatif et qualitatif.

À Angers, il semblerait surtout que l'on apprécie tout particulièrement les profils des joueurs du Nîmes Olympique. En effet, après les recrutements de Sada Thioub et Rachid Alioui, le SCO vient d'officialiser l'arrivée d'un troisième crocodile ce jeudi matin. Cette fois, c'est au tour du milieu de terrain Antonin Bobichon de poser ses valises dans le club entraîné par Stéphane Moulin, lui qui s'est engagé pour une durée de quatre ans.

Et un, et deux, et trois crocos !



Antonin Bobichon, en provenance du @nimesolympique, vient de s'engager avec les Noirs & Blancs pour une durée de 4 ans



https://t.co/Qe61zk9JiG pic.twitter.com/cLmq5MjNXO