OFFICIEL - Ansu Fati obtient la nationalité espagnole et pourrait disputer la Coupe du monde U-17

Le Conseil des ministres a approuvé la demande d'Ansu Fati et le joueur pourrait donc participer à la Coupe du monde des moins de 17 ans.

Ansu Fati continue son chemin. À son bon moment au , où il a pulvérisé des records, entre autres, celui du plus jeune joueur de l'équipe du Barca à faire ses débuts en Champions League ou le plus jeune à marquer et faire une passe décisive dans le même match, une autre bonne nouvelle s'est ajoutée.



Après l'intercession du Conseil supérieur du sport, le Conseil des ministres a officialisé l'octroi de la nationalité espagnole au jeune joueur guinéen, ce qui signifie qu'il peut désormais être appelé par n'importe quelle équipe espagnole, à commencer par les moins de 17 ans dans le cadre de la Coupe du Monde dans la catégorie qui sera disputée au en octobre.



FUT - Mbappé, Mané, Sané : la liste des joueurs les plus rapides de FIFA 20​

Après avoir obtenu toutes les procédures, le Conseil des ministres a donné son feu vert à ce processus. Cela signifie que le 25 septembre, lorsque l'entraîneur espagnol des moins de 17 ans, David Gordo, donnera la liste préliminaire des 50 joueurs pour la au Brésil, le nom d'Ansu Fati pourrait apparaître sur la liste. Pour ce faire, il devait avoir tous les papiers en ordre, ce qui a été accompli.

Cependant, ce n'est pas une bonne nouvelle pour son équipe, le FC Barcelone. L’équipe culé, au cas où Fati serait appelé à faire partie de l’équipe nationale, perdrait le joueur durant ce laps de temps (du 26 octobre au 17 novembre).



Les matchs suivants pourraient être manqués par Fati : , Valladolid, et le Celta en et l'un en Ligue des Champions, contre le Slavia à Prague.