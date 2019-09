FUT - Mbappé, Mané, Sané : la liste des joueurs les plus rapides de FIFA 20

Voici les joueurs avec la meilleure note en vitesse pour le prochain jeu d'EA Sports, dont la sortie est fixée en France au 27 septembre prochain.

FIFA 20 ne va plus tarder à sortir en copie physique en . Certains chanceux peuvent déjà y jouer en Early Access (accès anticipé) s'ils ont un compte EA : et comme souvent, le mode Fifa Ultimate Team va être pris d'assaut.

Très populaire auprès de la communauté, FUT permet de créer son équipe à partir de cartes de joueurs disponibles en packs ou sur le marché des transferts. Les joueurs les plus rapides sont régulièrement prisés afin de miser sur la vitesse pour défier ses adversaires en ligne.

Goal vous propose la liste des joueurs avec la meilleure note en vitesse pour ce nouvel opus. Les joueurs Icones ne sont pas inclus dans cette sélection. Kylian Mbappé (PSG) et Adama Traoré ( ) sont les mieux notés avec 96 en vitesse chacun.

Joueur Poste Club Pays Note en vitesse Note générale Kylian Mbappé BU PSG France 96 89 Adama Traoré AD Wolverhampton 96 74 Gelson Martins MD AS 95 82 Leroy Sané AG 95 86 Douglas Costa MG 94 84 Frank Acheampong BU Tianjin Teda 94 77 Ismaila Sarr MD 94 78 Inaki Williams BU Espagne 94 82 Sadio Mané AG Sénégal 94 88 Pierre-Emerick Aubameyang BU 94 88 Vincius Junior AG Brésil 93 79 Mohamed Salah AD Liverpool Égypte 93 90 Raheem Sterling AD Manchester City 93 88 Ousmane Dembélé AD France 93 84 Rafa MG Portugal 93 82 Hirving Lozano AD 93 82 Krépin Diatta AG Club Brugge Sénégal 93 75 Aboulay Diaby AD 93 75 Ihlas Bebou AD 93 77 James Forrest MD Celtic Écosse 93 77 Daniel Podence MG Portugal 93 78 Allan Saint-Maximin AD France 93 79 Kinglsley Coman MG France 92 84 Lucas Moura AT Brésil 92 83 Timo Werner BU Allemagne 92 83 Marcus Rashford BU Angleterre 92 83 Taison MOC Shakhtar Brésil 92 82 Karim Bellarabi AD Allemagne 92 82 Nelson Semedo DD FC Barcelone Portugal 92 82 Hector Bellerin DD Arsenal Espagne 92 80 Alex Teixeira BU Jiangsu Suning Brésil 92 79 Achraf Hakimi DG Dortmund 92 79 Ejero Elira MG Basaksehir 92 77 Lautaro Acosta AG Lanus 92 76 Renato Ibarra AG America Équateur 92 76 DeAndre Yedlin DLD Newcastle États-Unis 92 76 Franco Cervi MG Benfica Argentine 92 76 Theo Hernandez DG France 92 76 Majeed Waris MD Porto Ghana 92 75 Hernani MD Portugal 92 75 Hector Villalba MD 92 75 Moses Simon MG FC 92 75 Falaye Sacko DD Vitoria Mali 92 75 Emmanuel Dennis AD Club Brugge Nigeria 92 75 Luis Diaz MG Porto 92 75

*En gras, les joueurs français

FIFA 20 sort en France le 27 septembre prochain sur toutes les consoles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC). La démo du jeu est déjà disponible en téléchargement afin de prendre en main cette version et notamment le nouveau mode Volta Football, qui revisite le célèbre FIFA Street.