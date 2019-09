Mercato - Officiel : Keylor Navas quitte le Real Madrid et rejoint le PSG !

Le gardien costaricain de 32 ans s'est engagé ce lundi avec le Paris Saint-Germain. Le montant du transfert est estimé entre 13 & 15 millions d'euros.

Ça y est, le tient son nouveau numéro 1 au poste de gardien de but pour la saison 2019-2020. Keylor Navas s'est engagé ce lundi avec le club de la capitale. Le gardien costaricain s'est engagé pour quatre saisons, soit jusqu'en juin 2023. Il n'avait plus qu'une année de contrat avec le .

"Je vis un moment particulièrement fort en émotions en m’engageant avec le Paris Saint-Germain. Après mon expérience en , je débarque en avec énormément d’ambitions, a déclaré le nouveau gardien des Rouge et Bleu.

"Le Paris Saint-Germain est un club extrêmement prestigieux en Amérique latine et je suis très motivé à l’idée de rejoindreaujourd’huiun club lancé depuis plusieurs années dans une aventure passionnante. Je ferai tout pour aider le PSG à conquérir de nouveaux titres, j’apporterai pour cela tout mon vécu et mon professionnalisme. Et j’essaierai aussi de gagner le cœur des supporters parisiens, dont la ferveur est réputée dans toute l’Europe."

Les Merengue ont accepté de laisser partir le portier de 32 ans en échange d'Alphonse Areola qui fait le chemin inverse, sous la forme d'un prêt. Pour Navas, le montant de l'opération est estimé entre 13 et 15 millions d'euros. Zinédine Zidane a longtemps refusé de le laisser partir mais a finalement dû céder.

Arrivé à l'été 2014 en provenance de pour dix millions d'euros, Navas s'était révélé lors de la au avec sa sélection, qui avait atteint les quarts de finale de la compétition.

Avec le Real Madrid, celui qui était en concurrence avec Thibaut Courtois la saison dernière a remporté trois Ligues des champions, quatre coupes du monde des clubs et une . Il a disputé en tout 162 rencontres avec la Maison Blanche au cours des cinq dernières années.