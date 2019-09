Mercato - Mauro Icardi au PSG, ce serait fait

Les deux parties auraient trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de Mauro Icardi au PSG.

Très actif en cette dernière journée de mercato, le va réaliser un grand coup en accueillant Mauro Icardi. Indésirable du côté de l' , où la direction ne compte pas le réintégrer, l'attaquant argentin serait en passe d'arriver dans la capitale française.

En effet, selon les informations de RMC Sport, tout serait à présent bouclé concernant la venue de Mauro Icardi au PSG. Courtisé par la , , l'AS Rome, l'AS ou encore l'Atletico Madrid, l'attaquant argentin se serait finalement mis d'accord avec le champion de en titre. RMC Sport annonce un prêt sans option d'achat pour Mauro Icardi qui serait attendu à Paris en fin d'après-midi.

L'attaquant devrait quitter Milan en milieu d’après midi pour passer la visite médicale à 17h à Paris. Mauro Icardi aurait été convaincu par le projet parisien, lui qui a refusé plusieurs offres tout au long de l'été. Le dossier Icardi s’est accéléré ces dernières heures et aurait été directement géré par le président parisien Nasser Al-Khelaifi et le directeur sportif Leonardo. Pour rappel, Edinson Cavani et Kylian Mbappé sont blessés, ce qui pourrait permettre à l'Argentin de glaner du temps de jeu rapidement.

Un prêt avec une option d'achat évoqué

De son côté, Gianluca Di Marzio, célèbre journaliste italien pour Sky, annonce un prêt avec une option d'achat. Pour conserver l'attaquant argentin la saison prochaine, le Paris Saint-Germain devra débourser 70 millions d'euros selon l'Italien. "Si tout se passe bien, Icardi sera bientôt en mesure de se préparer pour son nouveau challenge, en ", indiquait Gianluca Di Marzio au sujet de ce dossier, il y a plusieurs heures.

Avec les blessures d'Edinson Cavani et de Kylian Mbappé, Leonardo et le PSG ont décidé de passer à l'action pour le recrutement d'un attaquant. La piste menant à Mauro Icardi a toujours été la plus chaude ces dernières heures et elle va donc, selon toute vraisemblance, se concrétiser selon RMC et Sky

En 219 rencontres toutes compétitions confondues avec l'Inter Milan, le buteur argentin a inscrit 124 réalisations et distribué 28 passes décisives. Il a passé six saisons au sein du club milanais, après son transfert à l'été 2013 en provenance de la .