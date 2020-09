Florenzi au PSG ? Tuchel se dit "optimiste"

L’entraineur parisien est très confiant pour la venue de l’Italien Alessandro Florenzi dans son club.

Le PSG est en quête d’un latéral droit et depuis ce jeudi il semblerait que la direction du club a choisi sa cible pour ce poste. Les dirigeants franciliens sont sur le point d’enrôler Alessandro Florenzi, l’international italien de l’AS Rome. Une information confirmée par Thomas Tuchel après le match contre Lens.

Après avoir réagi à la défaite des siens contre les Sang et Or, le coach allemand a indiqué au micro de Canal+ qu’il espérait que l’arrivée de Florenzi « se règlera ». Il s’est même dit « très optimiste à ce sujet ».

Guendouzi ne viendra pas

L’entraineur parisien est content d’avoir ce renfort, car il estime que son équipe n’est pas outillée pour l’instant pour aborder une longue saison et avec les objectifs qui sont les siens. « Se renforcer ce n’est pas urgent, mais nécessaire. On a perdu beaucoup de joueurs, et c’est nécessaire de se renforcer pour avoir de la concurrence », a-t-il confié. Questionné à propos d’Eric Choupo-Moting, Tuchel a dit ne pas savoir si ce dernier allait finalement bénéficier d’un nouveau contrat.

Enfin, le coach des champions de a aussi réagi à la rumeur qui annonce Mattéo Guendouzi comme possible recrue francilienne. « Non, ça ne se fera pas », s’est-il contenté de dire à propos du milieu de terrain des Gunners.