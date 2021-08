Odegaard proche d'Arsenal alors qu'ils intensifient les discussions avec le Real Madrid

Les Gunners espèrent finaliser un transfert permanent pour le Norvégien, qui a impressionné en prêt à l'Emirates Stadium la saison dernière.

Arsenal est sur le point de sceller le transfert de Martin Odegaard après avoir intensifié les discussions avec le Real Madrid, Goal est en mesure de confirmer cette information. Le milieu de terrain de 22 ans a passé six mois en prêt à l'Emirates Stadium en 2020-2021 et s'est fait aimer des fans d'Arsenal avec son énergie contagieuse au milieu du terrain, sa vision de jeu et sa capacité à faire des passes défensives.

Martin Odegaard est revenu au Real Madrid pour effectuer la préparation estivale et tenter de gagner sa place pour la saison à venir, mais Goal a annoncé que les géants espagnols étaient désormais ouverts à l'idée de vendre le Norvégien, les Gunners étant impatients de le ramener dans le nord de Londres. Arsenal espère parvenir à un accord pour acheter Odegaard après avoir accéléré les négociations avec le Real Madrid, qui pourrait le laisser quitter Santiago Bernabeu pour environ 35 millions d'euros.

Goal comprend que les Gunners souhaiteraient finaliser le transfert avant leur prochain match de Premier League contre Chelsea ce week-end, mais il faudra inscrire le joueur norvégien avant vendredi midi pour qu'il puisse participer à la rencontre se tenant à l'Emirates Stadium. Il a été rapporté qu'Odegaard s'engagerait dans un contrat de cinq ans avec Arsenal, ayant été absent du groupe lors de la victoire 4-1 du Real en Liga contre Alaves samedi.

La carrière d'Odegaard jusqu'à présent

Martin Odegaard a longtemps été considéré comme un phénomène de précocité et était annoncé comme un futur très grand joueur du football mondial. Il commencé sa carrière avec la formation norvégienne Stromsgodset en 2015, où il a joué un an avant d'être recruté par Madrid à l'âge de 16 ans. Les Blancos l'ont intégré dans leur équipe de la Castilla, mais ont finalement pris la décision de l'envoyer en prêt pour acquérir plus d'expérience dans une équipe première.

Le talentueux meneur de jeu a passé des périodes à Heerenveen et au Vitesse Arnhem avant de rejoindre la Real Sociedad, où il a commencé à atteindre son potentiel en aidant le club à terminer sixième de la Liga et à atteindre la finale de la Copa del Rey. Odegaard est revenu à Santiago Bernabeu l'été dernier en vue de percer dans le onze de départ des Merengue, mais les opportunités étaient encore rares et Arsenal lui a offert une issue en janvier.

L'international norvégien a marqué deux buts et en a inscrit deux autres en 20 matchs toutes compétitions confondues pour l'équipe de Mikel Arteta, et semble maintenant prêt à poursuivre sa carrière à l'Emirates Stadium. Du haut de ses 22 ans, Martin Odegaard va enfin s'établir quelque part sur le long terme et va faire nourrir beaucoup d'attente chez les supporters des Gunners.