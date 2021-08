"Qui veut venir à Arsenal aujourd'hui ?" - Le constat fataliste d'Emmanuel Petit

Ancienne gloire d'Arsenal, Emmanuel Petit est très pessimiste pour l'avenir des Gunners, un club dont il se "désintéresse progressivement".

C'est un fait, Arsenal a perdu de son lustre d'antan. Depuis plusieurs années, les Gunners peinent à se hisser au niveau des meilleurs en Premier League, et les motifs d'optimisme sont peu nombreux dans les rangs des supporters du club. Une situation peu glorieuse, qui contraste grandement avec celle de la grande époque.

Légende des Gunners, Emmanuel Petit a contribué aux succès du club anglais par le passé. Le Français, suiveur assidu d'Arsenal, a poussé un triste coup de gueule après la défaite face au promu Brentford (2-0) lors de la 1ère journée de Premier League. Le Champion du Monde 2018 n'arrive plus à supporter autant de désillusions.

"La politique d'Arsenal, je n'y vois pas grand-chose..."

"Je me désintéresse progressivement d'Arsenal, on va de désillusion en désillusion. Ils ne me procurent plus aucune émotion et je ne vois pas la trajectoire que prend le club depuis des années. Cela a commencé sous l'ère d'Arsène Wenger et il y a eu une continuité après. La politique d'Arsenal, je n'y vois pas grand-chose... Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de profils. Les carences sont bien identifiées depuis des années", a-t-il pesté, remonté, sur les ondes de RMC Sport.





Interrogé sur les potentiels renforts attendus d'ici à la fin du mercato, Emmanuel Petit a livré un discours à la limite du fatalisme. "Qui veut venir à Arsenal aujourd'hui ? Le seul argument que l'on propose, c'est l'argent - car il n'y a pas de coupe d'Europe - et encore, ils sont loin des équipes qui sont devant depuis des années. À l'époque d'Arsène Wenger, ce qui était plébiscité, c'était le caractère sportif, le jeu", a regretté l'ancien milieu de terrain du club, passé par Arsenal entre 1997 et 2000.

Classée huitième de Premier League la saison dernière, l'équipe entraînée par Mikel Arteta ne s'est pas renforcée cet été, et aborde le nouvel exercice avec un effectif inchangé. Dans ce contexte, difficile de s'attendre à un résultat drastiquement différent... Et c'est bien cela qui inquiète les nombreux amoureux des Gunners.