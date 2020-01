N’Zonzi ouvert à un transfert à l’OL

Steven N’Zonzi a affirmé qu’il serait intéressé par un transfert à Lyon si toutes les conditions étaient réunies dans cette optique.

En difficulté au , où il a été complètement mis à l’écart, Steven N’Zonzi est en quête d’un nouveau challenge actuellement. Le champion du monde n’écarte aucune option, y compris celle d’un passage en où il n’a encore jamais évolué.

Le nom de N’Zonzi a circulé à ces dernières semaines et l’intéressé a avoué que cette piste ne le laissait pas insensible : « C’est un bon club, tout dépend de ce qui se dit ou sera dit et du travail qui pourra être effectué là-bas. Mais oui, c’est possible», a-t-il confié lors de l’émission Téléfoot. Les derniers échos suggèrent cependant qu’un deal entre les deux parties est peu probable en raison des prétentions salariales de l’international tricolore.

⚠⚠Info Téléfoot. Selon nos informations plusieurs clubs sont intéressés par Steven Nzonzi. , et le pour l'étranger. En , l'OL s'est renseigné à son sujet. pic.twitter.com/fF1JV5ybyd — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 12, 2020

N’Zonzi est donc prêt à écouter Lyon. Cela dit, il est beaucoup plus séduit par la perspective de rejoindre les champions de dans un futur proche, même si aucun contact n'a été noué en ce sens. « C’est sûr que ça serait trop de jouer pour tout parisien de jouer au PSG », a-t-il indiqué.

Selon TF1, l’avenir de l’ancien romain s’écrit aujourd’hui un peu plus du côté de l’ , voire de l’ . West-Ham et Everton, ou encore le Celta Vigo, sont les clubs les plus à même à l’accueillir cet hiver.