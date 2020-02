NxGn - PORTRAIT : Isaac Lihadji, un avenir radieux loin de Marseille ?

Lancé en professionnel par André Villas-Boas, le jeune olympien refuse de signer son premier contrat. Et pourrait donc quitter la cité phocéenne.

On joue la 78e minute à ce 24 septembre 2019. Le moment choisi par André Villas-Boas pour donner ses premières minutes en professionnel à Isaac Lihadji, qui remplace Hiroki Sakai à Gaston Gérard. Déjà dans le groupe lors de la première journée contre Reims, la dernière pépite du centre de formation olympien fait ses grands débuts avec son club formateur à seulement 17 ans, avec l'espoir d'un grand avenir sous les couleurs du club. Passé par Septèmes-les Vallons, comme un certain Zinédine Zidane, et pisté par le Barça avant une grave blessure au tibia, le jeune Isaac rejoint le centre de formation marseillais à l'été 2014.

Depuis l'éclosion des frères Ayew au tournant de la décennie, les supporters marseillais attendaient de voir de nouveaux jeunes issus du centre de formation se faire une place au sein de l'effectif. Souhait exaucé ces dernières saisons, avec l'émergence de Maxime Lopez puis Boubacar Kamara. Si le premier n'est pas toujours titulaire cette saison sous les ordres de Villas-Boas, il a progressivement fait sa place à Marseille. Quand au second, il s'est imposé comme un élément clé aux yeux du Portugais, que ce soit en charnière centrale ou en milieu récupérateur, où son volume de jeu fait merveille.

L'espoir était donc de mise pour Lihadji, qui entrait une nouvelle fois en jeu quinze jours plus tard à Amiens, avant de s'envoler pour la Coupe du Monde avec les U17 de l'équipe de . Un tournoi particulièrement réussi, tant sur le plan collectif qu'inviduel. Les Bleuets terminent troisième, seulement battus par le en demi-finale après avoir mené de deux buts, et Lihadji – titulaire à toutes les rencontres sauf la petite finale face aux – inscrit trois buts et délivre deux passes décisives. En quarts, il participe pleinement à la démonstration contre l' avec une réalisation et une offrande pour Nathanaël Mbuku (6-1).

Un refus de contrat qui coûte cher

"Je sais que je suis très attendu, il faut faire attention à ce que je fais. Je vais faire le nécessaire pour rendre fiers les gens. Tout le monde m'a pris sous son aile. Mandanda, Luiz Gustavo, Thauvin, Payet, Kamara, Lopez... ils m'ont tous dit : 'N'aie pas la pression, joue comme tu sais'. Villas-Boas me donne beaucoup de conseils. Être titulaire à l'OM, c'est un objectif." Dans une interview à L'Equipe en date du 22 octobre à quelques jours du Mondial, les ambitions du natif de la cité phocéenne sont claires .

Mais depuis son retour du Brésil, rien ne s'est passé comme prévu. Sous contrat aspirant avec l'OM jusqu'en fin de saison, Lihadji se montre trop gourmand aux yeux de la direction olympienne. Andoni Zubizarreta tente de le convaincre de signer son premier contrat professionnel, mais aucun accord n'est trouvé.

Le 24 novembre, il est de retour dans le groupe pour le déplacement à , mais ne rentrera pas en jeu, au contraire de Marley Aké, lui aussi produit du centre de formation. Explications de Villas-Boas la semaine suivante en conférence de presse : "J'attends la signature pour lui donner un peu de temps jeu et, à Toulouse, j'ai choisi Marley [Aké] pour entrer dans les dernières minutes.(...) Je pourrais en profiter en ce moment mais pourquoi ? Pour qu'il joue ensuite à , au PSG ? Quel intérêt pour l'OM son club formateur ? Je défends les intérêts du club peut-être contre moi-même. Mais entre (Marley) Aké, qui a un futur ici, et Isaac (Lihadji), je fais des choix."

Bientôt un nouveau départ ?

Depuis, tout le monde à Marseille est suspendu à la décision de l'intéressé, dans l'espoir qu'il choisisse son club formateur. Passé par là, Boubacar Kamara s'exclamait le mois dernier en conférence de presse : "On lui a tous dit de signer, qu'il est chez lui, qu’il a une place à gagner. Il est du centre, ce serait beau qu’il rejoigne le groupe, mais c’est lui qui voit." L'histoire aurait de quoi être belle.

Malgré cela, Lihadji ne semble pas pressé de signer et son départ semble inéluctable. Le 7 janvier, trois jours avant la reprise du championnat à Rennes, L'Equipe annonce la fin des négociations entre le joueur et son club . Les prétendants pour le faire venir l'été prochain sont déjà nombreux, de à Dortmund en passant par la , où et lui font les yeux doux.

Et Jacques-Henry Eyraud de conclure dans des propos à RMC , comme une dernière tentative de renvoyer la balle dans le camp du joueur : "L'état d’esprit qui est le nôtre aujourd'hui, c’est de mettre la formation totalement au cœur de notre stratégie et de faire comprendre à un jeune de 16 ou 17 ans qu’il a une chance extraordinaire de jouer et de porter les couleurs de l’OM. Je tiens donc beaucoup à ce que ces jeunes montrent leur envie, leur volonté, leur reconnaissance, leur respect pour ce club et le maillot qu’il porte. Sans ces critères, il ne peut pas y avoir d’avenir à l’ quand on est un jeune joueur."