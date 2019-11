OM - Isaac Lihadji sur le départ ?

Les discussions entre le jeune joueur (17 ans) et son club pour la signature d'un premier contrat pro sont au point mort selon L'Equipe.

Et si Isaac Lihadji ne signait jamais de contrat professionnel avec l' ? Selon les informations de L'Equipe, les discussions entre l'entourage du joueur de 17 ans et le club seraient en effet compliquées, au point qu'un départ en fin de saison serait envisagé. Le jeune ailier pourrait alors s'envoler vers l'étranger.

Le joueur et ses agents - les mêmes qu'Ousmane Dembélé - réclameraient en effet un salaire mensuel de 50.000€ et une prime à la signature d'1,5M€ (ce qui en ferait le plus gros premier contrat pro de l'histoire du club) selon le quotidien, qui précise tout de même que le joueur préfèrerait rester dans la cité phocéenne.

L'article continue ci-dessous

Villas-Boas : "J'attends la signature pour lui donner un peu de temps jeu"

Depuis le début de la saison, Lihadji a été lancé à deux reprises par Villas-Boas : 12 minutes à fin septembre puis 11 minutes à Amiens début octobre avant de disputer le Mondial U17 avec les Bleuets. L'entraîneur portugais avait fait le choix de ne pas le convoquer dans le groupe pour la réception de Brest, ce vendredi (2-1).

"J'attends la signature pour lui donner un peu de temps jeu et, à , j'ai choisi Marley [Aké] pour entrer dans les dernières minutes. Je défends les couleurs du club. Il y a peut-être l'intérêt d'autres clubs et ça commence à jouer sur lui, je ne sais pas"; déclarait-il mercredi en conférence de presse.

"Je pourrais en profiter en ce moment mais pourquoi ? Pour qu'il joue ensuite à , au PSG ? Quel intérêt pour l'OM son club formateur ? Je défends les intérêts du club peut-être contre moi-même. Mais entre Aké, qui a un futur ici, et Isaac, je fais des choix."