OM, Isaac Lihadji : "Je sais que je suis très attendu"

Jeune talent de l'Olympique de Marseille, Isaac Lihadji est très attendu par les supporters de l'OM. Il s'est confié sur ses débuts en professionnel.

André Villas-Boas fait confiance aux jeunes de l'OM cette saison. Et il en a lancé quelques-uns dans le grand bain dont Lucas Perrin, mais aussi Isaac Lihadji qui est entré en jeu contre et Amiens. Dans une interview accordée à L'Equipe, Isaac Lihadji, actuellement au avec l'équipe de des moins de 17 ans pour disputer la , est revenu sur ses débuts en professionnel avec l' .

"Le coach me dit : "Tu vas rentrer, fais comme d'habitude, n'aie pas peur, tente". Je me suis dit : "C'est le moment de me faire voir, c'est ton moment, essaie de faire rêver les supporters". Et ça s'est bien passé. J'ai tenté, perdu quelques ballons. Contre Dijon, je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu mais j'ai essayé d'amener de la percussion. Et contre Amiens, j'ai perdu des ballons qui sont assez bêtes. On va continuer à bosser", a indiqué le jeune joueur de l'OM.

"Villas-Boas me donne beaucoup de conseils"

"Les attentes ? Je ne me pose pas de question. Je sais que je suis très attendu, il faut faire attention à ce que je fais. Je vais faire le nécessaire pour rendre fiers les gens. Tout le monde m'a pris sous son aile. Mandanda, Luiz Gustavo, Thauvin, Payet, Kamara, Lopez... ils m'ont tous dit : "N'aie pas la pression, joue comme tu sais". Villas-Boas me donne beaucoup de conseils. Être titulaire à l'OM, c'est un objectif oui. Être sur le banc, c'est déjà énorme. Mais être titulaire à l'OM, c'est le grand truc. Donc, oui, j'espère le devenir", a ajouté Isaac Lihadji.

Le milieu offensif est conscient qu'il doit encore progresser dans de nombreux domaines : "Je dois encore mieux savoir gérer mes efforts, me renforcer physiquement. Savoir dribbler et faire la passe. Parfois, j'ai tendance à trop dribbler. (...) Mon profil ? Je suis vif, rapide, technique, j'ai une bonne vision de jeu. Et provocateur. Ce que j'aime le plus ? Oui c'est ça, dribbler, provoquer un peu, faire lever la foule. C'est ça qu'on aime chez nous".

Isaac Lihadji est déterminé à réussir au plus haut niveau : "Avec ma blessure en 2013, je n'ai pas douté mais je me suis posé quelques questions. Je savais que la route allait être longue mais j'y ai toujours cru. Ma famille m'a toujours poussé. Celui qui me suis depuis que je suis petit, Nabil Hannachi m'a dit : "Ne lâche pas, reste concentré, je sais que c'est dur mais c'est comme ça la vie, on ne sait pas de quoi demain est fait". Il m'a fait beaucoup bosser : la technique, la coordination. Je pense souvent au fait que j'ai galéré et maintenant je suis là. Ce n'est pas maintenant que je vais lâcher".