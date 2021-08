Nouvelle saison, même Arsenal ! Les Gunners tombent d'entrée à Brentford

Les hommes de Mikel Arteta se sont inclinés 2-0 sur la pelouse du promu Brentford en ouverture de la nouvelle saison de Premier League.

Une défense chancelante, un jeu inefficace en attaque, tout cela est très familier.

Avec des matchs contre Chelsea et Manchester City à venir, Arsenal devait prendre un bon départ à Brentford, mais au lieu de cela, ils sont passés en mode crise après seulement 90 minutes de la nouvelle saison, s'inclinant 2-0 chez leurs hôtes nouvellement promus.

Les supporters de Brentford ont scandé à Mikel Arteta : "Licencié demain matin". Manifestement, ce ne sera pas le cas, mais le manager d'Arsenal ne tardera pas à se retrouver sous pression si son équipe ne prend pas de points.

Les projecteurs sont braqués sur lui après deux huitièmes places consécutives en Premier League. Ces deux dernières années, les fans ont été invités à "faire confiance au processus". Mais la confiance ne dure qu'un temps si vous ne recevez rien en retour.

Et, en l'état actuel des choses, cette équipe d'Arsenal ne semble pas différente de ce que nous avons vu maintes et maintes fois sous la direction d'Arteta.

Oui, leur préparation a été loin d'être idéale, avec Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette qui ont dû renoncer à jouer pour cause de maladie, mais l'heure n'est pas aux excuses.

Arsenal a eu tout l'été pour se préparer au début de ce qui s'annonçait comme une grande saison, et pourtant, il n'est pas du tout prêt.

Le problème de créativité criant aperçu la saison dernière n'a toujours pas été résolu. Martin Odegaard pourrait bien arriver du Real Madrid avant la date limite, mais d'ici là, Arsenal aura déjà perdu des plumes.

Avec les matchs contre Chelsea et Manchester City à venir, il y a de fortes chances qu'ils arrivent à la trêve internationale à la fin du mois sans rien à montrer après trois matchs et en étant déjà distancés au classement.

L'optimisme qu'apporte une nouvelle saison a été aspiré en un instant et le réveil va être brutal, tant le niveau de frustration est grand au sein de la base de fans d'Arsenal.

L'équipe d'Arteta a peut-être dominé la possession du ballon à Brentford et a tiré à 22 reprise contre 8 pour ses hôtes, mais elle méritait exactement ce qu'elle a obtenu : rien !

A partir du moment où Sergi Canos s'est infiltré dans le camp de Calum Chambers à la 22e minute et a trompé Bernd Leno au premier poteau d'une frappe puissante, Arsenal n'a jamais eu l'intention de revenir.

Folarin Balogun a fait ses débuts en Premier League en l'absence d'Aubameyang et de Lacazette et a reçu une dure leçon sur ce qu'il faut faire pour peser en pointe au plus haut niveau.

Gabriel Martinelli et Nicolas Pépé, placés de part et d'autre du joueur de 20 ans, n'ont que rarement inquiété la défense de Brentford au cours d'une première heure difficile, où seul Emile Smith Rowe s'est montré menaçant.

La situation s'est légèrement améliorée après la pause, avec l'entrée en jeu de Bukayo Saka, mais au moment où Arsenal semblait pouvoir égaliser, Brentford a doublé son avance sur une longue tête de Cristian Norgaard.

C'était un but choquant à encaisser pour Arsenal, un but qui résume ce qui était une première soirée désastreuse de ce qui pourrait être une très longue saison dans le nord de Londres.

Il reste maintenant un peu plus d'une semaine avant d'accueillir les champions d'Europe en titre, Chelsea, à l'Emirates Stadium et il faut absolument qu'ils aient de nouvelles têtes avant ce match.

Il faut conclure l'accord avec Odegaard, trouver un gardien capable de défier Leno, de plus en plus malheureux, pour le poste de numéro 1, et essayer de trouver un nouvel attaquant qui puisse apporter quelque chose de différent à une attaque en souffrance.

Pour l'instant, Arsenal est un gâchis et l'été n'a rien fait pour résoudre les problèmes qui étaient si évidents la saison dernière.