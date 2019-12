Ancelotti demande de la patience pour Moïse Kean

Le nouveau manager d'Everton, Carlo Ancelotti, pense qu'il y a besoin d'être patient avec Moïse Kean, la recrue phare des Toffees.

Carlo Ancelotti s'est dit être un fan de son jeune compatriote Moise Kean, mais pense que l'attaquant a besoin de temps pour s'installer en .

Le tacticien italien, qui a été nommé comme nouvel entraîneur des Toffees samedi dernier, voulait signer l'international azzurro quand il était en charge de son précédent club de Napoli. Désormais en mesure d'utiliser Kean à l'occasion de son premier match à la tête d' , ce jeudi contre , Ancelotti a appelé les supporters et les observateurs à ne pas être trop sévère avec le joueur de 19 ans. Ce dernier peine à prendre ses marques en Premier League, mais pour "Il Mister" c'est tout à fait normal.

"Quand j'étais joueur, je me souviens que Platini était arrivé à la depuis Saint-Etienne (à 27 ans). Il lui a fallu six mois pour s'adapter et c'était Platini, s'est souvenu Ancelotti. J'ai eu le même problème avec Hirving Lozano quand il est venu à et il avait deux ou trois ans de plus que Kean ... Nous devons toujours être patients avec les jeunes joueurs. Kean est un joueur que nous avons essayé de recruter quand j'étais à Napoli mais il a choisi Everton. Il a une qualité fantastique et je suis sûr qu'il sera un grand talent mais il a 19 ans et tout est nouveau pour lui ici."

Les difficultés de Kean pour s'installer en ont été amplifiées lorsque le manager intérimaire des Toffees Duncan Ferguson a remplacé l'international italien après seulement 19 minutes de jeu lors de la rencontre face à à Old Trafford le 15 décembre. Il n'a eu qu'une seule passe décisive lors de ses 13 matches avec le club du Mersey. C'est très loin des attentes qu'il a généré après avoir rejoint le club en provenance de la Juventus et contre 32 millions d'euros.