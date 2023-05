Nouveau scandale financier au FC Barcelone !

En difficulté financière depuis quelques années, le FC Barcelone aurait été sanctionné pour des "irrégularités" dans le paiement des joueurs.

Habitué à dominer le football européen dans les années 2000 et 2010, le FC Barcelone est rentré dans le rang ces dernières saisons. Pour autant, si sur le plan sportif le club catalan n'est plus à la hauteur de son passé glorieux, il ne se passe pas une semaine sans que l'on parle du FC Barcelone.

Une énorme amende pour le Barça

En effet, le Barça a beaucoup fait parler de lui en coulisses depuis le départ de Lionel Messi à l'été 2020 et souvent pour des questions financières. Le futur champion d'Espagne, qui a multiplié les scandales depuis quelques mois, fait une nouvelle fois la une en Espagne ce jeudi pour une affaire extra-sportive.

Selon Marca, les autorités fiscales espagnoles ont lourdement sanctionné le club catalan après que le Trésor public l'a reconnu coupable de ne pas avoir correctement déclaré les indemnités perçues par Alex Song (3,5 millions d'euros) et Arda Turan (1,3 million d'euros), à la suite de la résiliation mutuelle de leurs contrats. Au total, le Barça a été sanctionné d'une amende de 15,7 millions d'euros par le fisc espagnol.

Le Barça a besoin de 150 millions d'euros

En outre, le club aurait également été condamné pour ne pas avoir déclaré le coût du prêt de voitures Audi à ses joueurs et le coût des vols affrétés. L'enquête actuelle a débuté en 2019 et remonte à 2015. Les inspecteurs du Trésor affirment que le coût des vols et des voitures ne peut pas être pris en compte dans le salaire et ont donc considéré que ces actions constituaient une violation des règlements.

Le FC Barcelone, qui traverse déjà une crise financière, cherche à récolter 150 millions d'euros en vendant des joueurs cet été, tout en réduisant considérablement sa masse salariale pour se conformer aux règles de la Liga, alors que des informations font état d'une éventuelle tentative de réengagement de la légende Lionel Messi.

Le club est également dans le collimateur des autorités espagnoles et de l'UEFA pour des paiements d'un montant total de 7,3 millions d'euros à l'ancien vice-président de la Commission des arbitres, Jose Maria Enriquez Negreira, entre 2001 et 2018. Le FC Barcelone n'a pas encore fait de déclaration officielle concernant les irrégularités de paiement présumées et il reste à voir s'il contestera la décision dans les jours à venir.