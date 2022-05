Nottingham Forest signe son retour en Premier League

Vingt-trois ans après sa descente, Nottingham Forest a retrouvé l’élite anglaise en dominant Huddersfield en barrages (1-0).

Nottingham Forest a mis fin à ses 23 années d'attente en retrouvant la Premier League. Les doubles champions d’Europe se sont assuré ce privilège en battant de justesse Huddersfield Town en finale des play-offs de Championship (1-0). Un succès d’une valeur de 200 millions d’euros.

Une accession inattendue pour Forest

La promotion en première division couronne un brillant retournement de situation dans leur saison, qui avait débuté par six défaites en sept matches.

Un but contre son camp de Levi Colwill, sur un centre de James Garner, a suffi au bonheur de l’ancienne équipe de Philippe Montanier et Sabri Lamouchi. Huddersfield s’est révéiillé après la pause mais a eu du mal à se créer une grosse occasion.

Leur meilleure occasion a vu Harry Toffolo recevoir un carton jaune pour un plongeon dans la surface par l'arbitre Jon Moss, qui officiait pour la dernière fois avant de prendre sa retraite, et, bien que les ralentis laissent croire que Jack Colback avait été déséquilibrée, la décision n'a pas été annulée par la VAR.

Nottingham a dû batailler dur

Forest a tenu bon face à la pression croissante pour déclencher au final des scènes de liesse et mettre fin à deux décennies passées au purgatoire. Le manager Steve Cooper a complètement redressé la situation du club après avoir remplacé Chris Hughton, licencié en septembre.

Ils n'étaient pas à leur meilleur niveau pour leur première apparition à Wembley depuis 30 ans, mais le grand moment du match a tourné en leur faveur avant la pause. L'impressionnant James Garner, prêté par Manchester United, a envoyé une balle dangereuse depuis l'intérieur de la position gauche et le défenseur de Town Colwill n'a pu que détourner le ballon pour tromper son gardien Lee Nicholls sous la pression de Ryan Yates.

Les Terriers avaient plus de possession de balle et étaient plus menaçants après la mi-temps, mais ils n’ont pas réussi à inquiéter Brice Samba ou son remplaçant Ethan Horvath à faire un arrêt notable.