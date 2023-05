Les notes du PSG face à Lorient : Messi et Verratti sans influence, Hakimi a craqué

Découvrez les notes attribuées par la rédaction de GOAL aux joueurs parisiens après la rencontre PSG-Lorient (1-3).

Le PSG s'est incliné ce dimanche 30 avril contre le FC Lorient en Ligue 1 (1-3). Alors que le niveau de Marco Verratti a de quoi inquiéter depuis la reprise, il n'a jamais su, avec Messi, sonner la révolte d'une équipe handicapée par l'expulsion évitable d'Achraf Hakimi en première période.

Gianluigi Donnarumma : 4/10

Une après-midi sans grandes interventions à effectuer mais le portier italien a été cherché le ballon au fond de ses filets à deux reprises. Difficile de l'incriminer sur le second but lorientais où il dévie le ballon au second poteau et il remporte ensuite son duel contre Bamba qui a bien suivi et marque dans le but vide (3-1, 89e)

Marquinhos : 4/10

Décalé à droite après l'expulsion de Hakimi, le Brésilien a fait le travail avec sérieux se projetant presque plus que Hakimi, ce qui a pu laisser des espaces aux Bretons, notamment sur cette occasion manquée de Dieng (75e). Une petite frayeur en début de première période où il oblige Donnarumma à un dégagement compliquée (4e)

Sergio Ramos : 3/10

C'est dans ce genre de rencontre où pas grand-chose ne va que l'on attend son expérience. L'Espagnol a surtout beaucoup d'imprécision dans ses relances et a également distribué, avec roublardise, quelques taquets dont il a le secret. Pas irréprochable sur l'ouverture du score (16e), où il est avec Danilo Pereira, le joueur le plus proche de Le Fée.

Danilo Pereira : 4/10

Souvent titularisé en défense centrale, le Portugais a cette fois démarré au milieu de terrain et a donné le sentiment de ne pas savoir où se situer par rapport à Marquinhos, Sergio Ramos et Verratti. Repassé plein axe après l'expulsion de Hakimi, il n'a pas apporté plus de garanties. Il manque l'égalisation peu après l'heure de jeu (67e).

Achraf Hakimi : non noté

Le Marocain poursuit ses prestations décevantes. Celle-ci n'aura duré que 20 minutes avec en point d'orgue une expulsion consécutive à une première faute bête sur Faivre (5e) et une semelle sur Yongwa (20e). Deux actions qui ont traduit une certaine nervosité chez le latéral.

Carlos Soler : 3/10

Chaque semaine, le même commentaire. On ne peut pas lui retirer une certaine volonté mais l'Espagnol n'a aucune influence sur le jeu parisien. Toujours en difficulté dans le duel physique, il a constamment joué en retrait ne faisant jamais avancer le ballon. Remplacé à la pause par Fabian Ruiz (4) qui n'a pas eu plus d'influence et n'a pas récupéré beaucoup de ballons.

Marco Verratti : 3/10

Lui non plus n'apporte plus grand-chose et sa prestation du jour a vraiment de quoi inquiéter. Dépassé au milieu de terrain, il a constamment été en retard et les jambes de Faivre peuvent en témoigner. Surtout il ne suit pas ce dernier sur le premier but (16e) et se fait effacer comme un minime sur le second (2-1, 39e).

Vitinha : 4/10

Sa première période est à oublier après avoir couru dans le vide. Il montre un visage beaucoup plus dynamique dans le second acte mais il cède sa place à Ekitike (65e), alors qu'il était avec Mbappé l'un des seuls a tenté de se révolter.

Juan Bernat : 3/10

En un contre un, tous les adversaires qui se présentent face à lui se régalent. Les Lorientais n'en ont fait qu'une bouchée à l'image des deux premiers buts. Sur le second but, il se fait effacer par Faivre comme un vulgaire plot d'entraînement (39e).

Lionel Messi : 3/10

Hormis une ouverture intéressante, son match se résume à de nombreuses pertes de balle. L'Argentin a été bousculé dans l'impact physique, comme souvent, et ses adversaires n'ont eu aucun mal à lire chacune de ses intentions.

Kylian Mbappé : 6/10

Avec roublardise, l'attaquant français est parvenu à égaliser à la suite d'une action confuse où l'arbitre n'avait pas sifflé faute (1-1, 29e). Certainement le but le plus facile de sa carrière. Tout au long de la seconde période, il a été le seul à tenter quelque chose et à faire planer un vent de révolte, ce qui a forcément entraîné beaucoup de déchets. Il sert notamment Danilo Pereira dont la tête à bout portant est stoppée par Mvogo.

