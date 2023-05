PSG – Lorient : Le but de Kylian Mbappé aurait-il dû être validé ?

Le PSG a marqué un but gag contre le FC Lorient. Mais ce but était-il valable ? Oui, comme vous l'explique GOAL.

On jouait la 28e minute du match entre le PSG et Lorient quand Kylian Mbappé, lancé dans la surface, s'est écroulé après un tacle de Le Goff. Penalty ? Non a indiqué l'arbitre de la rencontre, monsieur Jérôme Brisard.

L'arbitre a ensuite fait signe à Mbappé qu'il n'y avait pas faute et que le jeu se poursuivait.

Mbappé profite de la confusion pour marquer

C'est alors que les spectateurs du Parc des princes ont assisté à une scène invraisemblable. Pensant que l'arbitre avait accordé un coup franc pour une simulation de Kylian Mbappé, Yvon Mvogo, le gardien de but de Lorient, a posé le ballon dans sa surface de réparation et a effectué quelques pas en arrière avant dans le but de prendre une course d'élan avant de dégager le ballon.

Mais en renard des surfaces, Kylian Mbappé, qui avait bien écouté les consignes de l'arbitre, en a profité pour marquer et inscrire son 23e but de la saison en Ligue 1 et conforter sa place de leader au classement des buteurs.

L'arbitre n'a pas sifflé

Les Lorientais ont protesté mais ce but est bel et bien valable puisque l'arbitre avait simplement indiqué de poursuivre le jeu après l'action entre Mbappé et Le Goff.

Yvon Mvogo a donc commis une erreur qui a coûté un but à son équipe. Avant la réalisation de Kylian Mbappé, les Lorientais menaient d'ailleurs au score.

« Il y a eu une incompréhension sur le but. Pour nous, l'arbitre a sifflé mais il dit qu'il n'a pas sifflé », a confié Romain Faivre au micro de Canal+ à la mi-temps du match.

