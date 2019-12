Norwich City-Tottenham (2-2), les Spurs échappent à la défaite

Menés deux fois à la marque, Tottenham a réussi à sauver le nul in-extremis. Mais ce point obtenu ne doit pas trop contenter les Londoniens.

Après des débuts parfaits sur le banc des Spurs, José Mourinho est en train d’accumuler les accrocs et il parait de moins en moins probable qu’il réussisse à accomplir les objectifs qui lui ont été fixés. Ce samedi, ses protégés ont laissé filer deux points sur la pelouse du dernier au classement, Norwich City. Et le résultat aurait pu être encore moins reluisant s’il n’y a pas eu un pénalty transformé par Harry Kane à dix minutes de la fin (83e).

À deux reprises, plombé par ses carences et son manque de vigilance défensive, a eu à courir derrière le score durant ce match. En première période, les visiteurs ont concédé l’ouverture du score de la part de Mario Vrancic (18eme) suite à une énorme faute de Juan Foyth. Quelques minutes après, ils ont même cru en prendre un second, mais l’arbitre a choisi d’invalider la réalisation de Pukki pour quelques millimètres de hors-jeu. Une intervention de la VAR très contestée, toutes comme les autres qui ont suivi durant cette partie. Sans ce tournant, le match aurait assurément été plié en faveur des Canaries.

FULL-TIME: Goals from @ChrisEriksen8 and @HKane see us come from behind twice in the second half to take a point at Carrow Road.



🟡 #NCFC 2-2 #THFC 🔵 pic.twitter.com/YFdpBsXQ6L — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 28, 2019

Tottenham s'en sort difficilement

Au retour des vestiaires, un coup franc magnifiquement transformé par Christian Eriksen a permis aux Londoniens de rétablir la parité (55e). On croyait ces derniers alors partis pour tout renverser, mais l'ancien Parisien Serge Aurier a redonné l’avantage aux locaux en déviant dans la mauvaise direction un tir de l'inusable Teemu Pukki (61e). Ça faisait 2-1 et les Spurs n’en menaient pas large à ce moment-là. Le réajustement tactique de The Special One à la mi-temps, avec le passage de 5-3-2 au 4-2-3-1, n’a pas du tout porté ses fruits et il a fallu attendre une erreur adverse pour que Tottenham puisse se remettre à l’endroit.

23 - Christian Eriksen has scored the most goals from outside the box (23) and most direct free-kicks goals (8) since his debut in September 2013. Specialist. pic.twitter.com/BuLKFzQdoy — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2019

Un tacle de Zimmermann sur Kane en pleine surface a conduit l’arbitre à indiquer le petit point blanc dans la surface. L’international anglais a pris ses responsabilités et a transformé la sentence. Il s'offrait alors son 136e but en 200 matches dans l'élite anglaise. 2-2, le score n’a ensuite plus évolué. Les Spurs s’en sortent bien au final avec ce point cueilli. Toutefois, le nul enregistré ne fait guère leurs affaires sur le plan comptable. En cas de succès de dimanche, Dele Alli et ses coéquipiers pourraient se retrouver à cinq points de la quatrième place.