Nicolas Jackson au Barça, le transfert que personne n'attendait

FC Barcelone vs Villarreal

Barcelona vs Athletic Bilbao

Le FC Barcelone cherche à recruter un nouvel attaquant pour la saison 2025-26, mais jusqu'à présent, ses efforts ont été vains.

Nico Williams a refusé un transfert alors qu'il semblait destiné à rejoindre le club, et les tentatives pour recruter Luis Diaz et Marcus Rashford ont été difficiles. Il pourrait donc être temps d'envisager d'autres joueurs.





À ce stade, Rashford est l'option privilégiée, mais étant donné que le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, n'est pas convaincu par le joueur de Manchester United, les efforts pour le recruter pourraient être suspendus. Diaz avait été préféré à un moment donné, mais il est plus susceptible de rejoindre le Bayern Munich, qui est prêt à se rapprocher davantage que les Catalans du prix demandé par Liverpool.

L'article continue ci-dessous





Deco se tourne désormais vers d'autres joueurs que Barcelone pourrait cibler, en privilégiant les opérations à faible coût. L'une des options est Nicolas Jackson, CaughtOffside rapportant que l'attaquant de Chelsea suscite l'intérêt du champion de la Liga.





Jackson, qui a également suscité l'intérêt de l'Atlético Madrid ces derniers mois, est un candidat sérieux pour quitter Chelsea avant la fin de l'été, les finalistes de la Coupe du monde des clubs ayant signé Liam Delap et Joao Pedro comme options en attaque. Newcastle et Aston Villa sont également intéressés, mais à ce stade, c'est Barcelone qui montre le plus d'intérêt.





Jackson a déjà joué en Liga, avec Villarreal. Sa capacité à jouer en tant qu'attaquant et ailier gauche serait précieuse pour Barcelone, et sous la houlette de Hansi Flick, il serait tout à fait capable d'améliorer sa forme par rapport aux deux dernières saisons.





Barcelone souhaite obtenir Jackson en prêt, mais on ne sait pas encore si Chelsea serait ouvert à cette option. À ce stade, le club privilégie une vente, avec un prix demandé fixé à 50 millions d'euros.