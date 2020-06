Nicolas Anelka promet d'énormes révélations

Nicolas Anelka a évoqué le documentaire Netflix qui lui sera prochainement consacré et promet d'énormes révélations.

L'ancien buteur des Bleus évoque notamment les fameuses insultes qu'il aurait lancées à destination du sélectionneur des Bleus Raymond Domenech, et qui lui avaient valu d'être expulsé de l'équipe en pleine phase de groupe du Mondial 2010 en .

"Aujourd'hui, on sait que les mots qui ont été écrits dans la presse en 2010 sont faux, Que s'est-il réellement passé ? J'aimerais bien répondre, mais j'ai mon film qui sort dans pas longtemps, dans deux ou trois semaines, et il y aura beaucoup de réponses aux descriptions de ce qu'il s'est passé en Afrique du Sud et plus globalement dans ma vie", promet ainsi l'ancien joueur d' dans un direct Instagram en compagnie de Sabri Parisien ou rien.

"Pas mal de gens qui étaient sur place interviennent aussi dans le film. Ça va être intéressant de voir ce que vous n'avez jamais entendu, parce que pour le coup, ce sera la vérité sur l'affaire". On attend cela avec impatience...