Chelsea, N'Golo Kanté a repris l'entraînement collectif

N'Golo Kanté a longtemps travaillé en marge du groupe à , mais il est maintenant complètement apte à faire son retour.

Sur les réseaux sociaux, le club londonien a communiqué sur le fait que l'international tricolore a repris l'entraînement collectif ce mardi. Une bonne nouvelle pour son entraîneur Frank Lampard, à plus d'une semaine d'un retour à la compétition.

Great to see @nglkante back with the main group today! 🙌