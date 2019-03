Nicolas Anelka : "Le PSG va gagner la Ligue des champions"

Ancienne figure du Paris Saint-Germain, Nicolas Anelka estime que le club de la capitale va grimper sur le toit de l'Europe dès cette année.

Formé au Paris Saint-Germain avant un exil à Arsenal et dans d'autres grandes écuries européennes comme le Real Madrid, Nicolas Anelka, qui était revenu en tant que joueur dans la capitale, connait parfaitement l'environnement du club.

L'ex-international français, actuel conseiller des attaquants au centre de formation de Lille, garde donc un regard avisé sur l'évolution du Paris Saint-Germain. Invité à s'exprimer sur les ambitions possibles du club, Anelka n'y est pas allé par quatre chemins.

Selon lui, le Paris Saint-Germain peut clairement viser un sacre en Ligue des champions dès cette saison. "J'ai dit pratiquement au début, quand ils étaient en difficulté dans le groupe, qu'ils allaient gagner la Ligue des champions", a-t-il expliqué lors d'un passage au Pakistan, dans une opération pour promouvoir le football.

Les difficultés rencontrées par le PSG en phase de poule, avec notamment une défaite initiale face à Liverpool, n'altèrent pas le point de vue d'Anelka, bien au contraire. Selon l'ancien attaquant d'Arsenal, ce parcours sinueux sera une force pour la phase à élimination directe, dans laquelle les Parisiens sont actuellement engagés.

"C'est dans ces moments-là qu'on trouve l'âme d'une équipe. [...] C'est comme ça qu'on réussit à souder un groupe", a-t-il également noté, fort de son expérience personnelle.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 à Old Trafford dans sa première manche contre Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le match retour entre l'équipe de Thomas Tuchel et les Red Devils aura lieu ce mercredi au Parc des Princes. "Je suis un petit peu déçu, on était à 0-0 à la mi-temps et forcément les blessures n’ont pas aidé. Je suis déçu de la manière dont ils ont marqué leur premier but et les 10 minutes après ont été difficiles. Après on a eu une bonne réaction, contre Chelsea, etc. On analyse les matches bien sûr, c’est la chose la plus facile, rester dans les tribunes et faire des analyses. Les petites erreurs sont tout de suite sanctionnées, on peut s’en sortir en championnat mais pas en Champions League", a expliqué Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse.

Le Norvégien se dit lui aussi impressionné par l'évolution du PSG. "La manière dont ils se sont développés est extraordinaire".