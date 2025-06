Nico Williams pose une seule condition au Barça

Barcelone espère finaliser le recrutement de Nico Williams dès la semaine prochaine, mais un obstacle pourrait bien se poser.

Il était acquis que Williams rejoindrait Barcelone, 12 mois après avoir refusé le transfert pour rester à l'Athletic Club. Des conditions personnelles ont déjà été convenues, ce qui n'était pas le cas en 2024, mais les Catalans ont assuré être en mesure de payer sa clause libératoire, qui s'élèvera à 62 millions d'euros (58 millions d'euros pour la clause elle-même, 4 millions d'euros CPI).

Nico Williams souhaite que Barcelone garantisse son inscription

Malgré l'accord sur les conditions personnelles, Marca rapporte que Williams a demandé à Barcelone de garantir son inscription en Liga pour le début de la saison 2025-26.

L'article continue ci-dessous

Barcelone doit inscrire Williams aux côtés de Joan Garcia, déjà recruté, qui devrait être le gardien titulaire du club la saison prochaine. Bien que Joan Laporta ait assuré qu'il n'y aurait aucun problème à ce sujet, la Liga a déclaré que les Catalans n'étaient pas encore revenus à la règle du 1:1, ce qui affecterait leurs chances de conclure un accord.

Barcelone doit vendre des joueurs pour garantir l'inscription de Williams, notamment Marc-André Ter Stegen, Andreas Christensen, Pablo Torre et Ansu Fati, parmi les principaux candidats au départ. Cependant, il n'est pas certain que le club soit en mesure de mener à bien les démarches nécessaires, et après la débâcle avec Dani Olmo et Pau Victor, il est compréhensible que Williams recherche des garanties.

Pour l'instant, Williams devrait signer à Barcelone, sa clause libératoire devant être activée mardi ou mercredi. Une fois cette date atteinte, il pourra officiellement rejoindre le club, même si son inscription en Liga pourrait prendre un certain temps.