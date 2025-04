Nico Williams loin du PSG, le transfert pharaonique

Paris Saint-Germain vs Angers

L'ailier de l'Athletic Club, Nico Williams, devrait à nouveau figurer parmi les joueurs les plus convoités du marché.

L'international espagnol dispose toujours d'une clause libératoire de 60 millions d'euros dans son contrat avec l'Athletic. S'il est convaincu de quitter Bilbao, ce sera probablement un prix abordable pour la plupart des géants européens, notamment le PSG, notoirement intéressé.

Mais l'équipe la plus étroitement liée à Williams est Arsenal. Le club londonien a récemment nommé l'ancien directeur sportif de l'Atlético Madrid, Andrea Berta, à ce poste. L'Italien n'a pas perdu de temps pour exploiter son carnet d'adresses de son passage en Espagne et se mettre au travail. Selon Footmercato, Berta a rencontré Williams il y a quelques jours, au cours desquels ils ont évoqué un éventuel transfert à l'Emirates.

L'article continue ci-dessous

Williams a été vivement sollicité par Barcelone et le Paris Saint-Germain l'été dernier, mais cette année, les équipes les plus proches de lui, outre Arsenal, sont Chelsea et Manchester United. Selon certaines informations récentes, le Bayern Munich aurait décidé de ne pas donner suite à son intérêt pour Williams cet été, alors qu'il resterait sur la liste des joueurs présélectionnés du FC Barcelone.

Le PSG a recruté Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples en janvier, et avec Bradley Barcola dans son effectif, il semble peu probable qu'il recherche un autre ailier évoluant principalement sur le côté gauche. Pour Barcelone, ce poste reste une priorité, mais avec le départ de Xavi Hernandez, Williams semble avoir glissé au bas de la liste des priorités. De plus, de sérieux doutes planent sur la capacité du FC Barcelone à investir massivement cet été. Bien sûr, il n'est pas exclu que Williams décide de rester une saison supplémentaire s'il ne reçoit pas l'offre idéale, compte tenu de son profond attachement au club qu'il a formé.