Nico Williams, le suspense insoutenable

La poursuite de Nico Williams par Barcelone n'a pas été bien accueillie l'été dernier à Bilbao, et celle de cet été a été accueillie avec encore moins d'enthousiasme.

Après que Williams ait clairement exprimé son souhait de signer à Barcelone, les Blaugrana ont décidé de relancer son recrutement. Cependant, ils ne comptaient pas sur l'agent de Williams, ce qui est compréhensible, exigeant des garanties que le joueur de 23 ans serait recruté, ce qui a remis en question le contrat. Barcelone a publiquement manifesté son intérêt pour Williams et a laissé entendre qu'il pouvait payer la clause libératoire de 58 millions d'euros, mais rien ne garantit qu'il puisse recruter l'ailier basque.

Dans ce contexte d'incertitude, le Bayern Munich, premier à avoir recruté Williams le mois dernier, a fait une deuxième offre de contrat à Williams. L'ailier de l'Athletic Club privilégierait un transfert à Barcelone, mais Sky DE (via Sport) rapporte que le Bayern a proposé de lui verser 12 millions d'euros nets par saison. Si Williams donnait son feu vert, le club a promis d'activer sa clause libératoire cette semaine.

Williams serait intéressé par un transfert à Barcelone.

Par ailleurs, l'Athletic Club ne serait pas entièrement satisfait de Williams. El Chiringuito ajoute que les dernières confrontations entre les deux hommes ont été très tendues et que l'équipe de Williams a interprété les transferts de l'Athletic comme une attaque personnelle. Il est clair que les Leones ne sont pas satisfaits de Barcelone, comme ils l'ont exprimé publiquement, mais il semble qu'ils ne soient pas non plus ravis que Williams s'offre aux Blaugrana.

Parmi les garanties demandées par l'agent de Williams, Felix Tainta, figurait une clause lui permettant de partir gratuitement si Barcelone ne pouvait pas le recruter. Barcelone a plutôt proposé une clause lui permettant de quitter le club pour le même montant dans ce cas, considérant la suggestion de Tainta comme trop risquée. Ils ne changeront pas d'avis.

Barcelone peut actuellement payer la clause, mais ne peut pas garantir son recrutement. Cadena Cope note que Barcelone commence également à se lasser de cette interminable saga des transferts, et certains membres du club se retireraient du dossier si Williams n'acceptait pas les conditions proposées.

Initialement, Barcelone avait ciblé Luis Diaz (Liverpool) comme cible principale, mais la réticence des Red Devils à négocier a jusqu'à présent freiné cette démarche. Marcus Rashford (Manchester United) serait l'alternative la moins chère, même si Barcelone devrait également négocier avec les Red Devils.