Nico Williams dévoile enfin pourquoi il a refusé le Barça

Selon GQ Hype (via MD), Williams a évoqué avec humour son amitié avec Lamine Yamal, de cinq ans son cadet.

« Il a un talent incroyable et il le prouve chaque jour, mais il sait que je suis son père. »

Williams et Lamine Yamal espèrent mener l'Espagne à sa deuxième Coupe du Monde l'été prochain, et le premier a évoqué les chances de la Roja aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

« Nous croyons beaucoup au travail d'équipe, nous suivons tous les consignes du sélectionneur et nous allons nous préparer au mieux pour la Coupe du Monde, mais nous n'aimons pas nous comparer aux autres équipes. Beaucoup d'équipes peuvent gagner la Coupe du Monde et c'est bien d'être considérés comme parmi les favoris, mais nous savons que ce ne sont pas les sondages qui gagnent les Coupes du Monde et que c'est sur le terrain qu'il faut la gagner. »

Nico Williams : L'Athletic Club et Bilbao représentent tout pour moi.

Williams s'est également exprimé sur sa décision de signer un nouveau contrat avec l'Athletic cet été, renonçant ainsi à un transfert à Barcelone.

« L'Athletic et Bilbao représentent tout pour moi. J'ai grandi ici, en tant que personne et en tant que joueur. Représenter ce club et cette ville m'a fait comprendre la valeur du travail, de l'humilité et de la famille. Nous savons tous que l'Athletic est unique au monde, comme le dit sa devise.

J'ai toujours écouté mes sentiments et suivi mon cœur. » Je suis très proche de mes origines et de ma communauté. Ici, à Bilbao, j'ai ma famille et les miens, avec qui je prends chaque décision. J'aime écouter mon frère, il a toujours de bons conseils pour moi, et pouvoir jouer ensemble en Ligue des Champions est un rêve qui se réalise.