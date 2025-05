Nico Williams au Real Madrid, le transfert que personne n'attendait

Real Madrid vs Real Sociedad

Le Real Madrid a déjà finalisé deux recrutements pour cet été, et au moins deux autres sont prévus : un latéral gauche et un milieu de terrain. Mais un cinquième joueur pourrait également arriver au Santiago Bernabéu.

L'arrivée de Xabi Alonso devrait entraîner un changement de système au Real Madrid, avec probablement l'adoption du système 3-4-3 qu'il utilisait au Bayer Leverkusen. Si tel est le cas, un nouvel ailier pourrait arriver, surtout en cas de départ de Rodrygo Goes.

Selon Marca, Nico Williams est une cible privilégiée. L'ailier de l'Athletic Club a été évoqué au sein du Real Madrid ces dernières semaines, et un transfert est sérieusement envisagé cet été.

Le Real Madrid apprécie énormément le profil de Nico, tant sur le terrain qu'en dehors. Il le voit comme un jeune joueur explosif, doté d'un fort impact médiatique et d'une forte projection sportive et commerciale. De plus, certains pensent que le séparer des griffes de Barcelone serait une satisfaction.

Mais à ce stade, Barcelone n'envisage pas de recruter Nico cet été ; s'ils devaient recruter un ailier gauche, leur option privilégiée serait Luis Diaz. Arsenal est plutôt intéressé par le joueur de l'Athletic. Si le Real Madrid signe, il rivaliserait donc avec l'équipe qui l'a éliminé en Ligue des champions cette saison.

Nico dispose d'une clause libératoire de 58 millions d'euros dans son contrat avec l'Athletic, et le Real Madrid serait prêt à l'activer ; il la considère comme un bon rapport qualité-prix. Mais convaincre le joueur est une autre histoire, même si le club privilégierait probablement ses chances face à des équipes comme Arsenal.