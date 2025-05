Nico Williams au Real Madrid, la vérité éclate

Le Real Madrid connaît son été le plus actif depuis de nombreuses années, avec les recrutements de Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen déjà bouclés

Cependant, les rumeurs concernant un éventuel transfert de Nico Williams ont suscité la surprise lorsque l'information a éclaté mardi soir.

L'ailier de l'Athletic Club sera à nouveau disponible pour 60 millions d'euros cet été en raison de sa clause libératoire. Si Barcelone semble avoir délaissé Williams, le Real Madrid était lui aussi intéressé. Les Merengues envisageraient un transfert pour le joueur de 22 ans cet été.

Selon MD, des sources au Real Madrid ont toutefois démenti tout lien avec Williams. « Il n'y a rien avec Nico Williams », a déclaré Valdebebas. C'est un joueur apprécié et estimé par les Merengues, ce qui est le cas depuis un certain temps, mais ils n'envisagent pas de le recruter pour le moment. Leur priorité est actuellement de conclure un accord pour Carreras.

L'article continue ci-dessous

Bien qu'il ait débuté sa carrière à droite par moments, Williams a fait sienne la position de latéral gauche pour l'Athletic et l'Espagne ces deux dernières années. Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrygo Goes étant tous plus à l'aise sur ce côté gauche, l'arrivée d'un autre joueur s'épanouissant à ce poste paraîtrait étrange, surtout après une saison où l'alchimie entre Vinicius et Mbappé a été limitée.

Si Williams part cet été, ce serait une mauvaise nouvelle pour l'Athletic. Plus inquiétant encore, la signature record d'Alvaro Djalo l'été dernier n'a pas eu d'impact lors de sa première saison à Bilbao, laissant l'équipe quelque peu à court d'espace pour l'avenir. Alex Berenguer pourrait occuper ce poste à gauche à la place de Williams, mais avec Berenguer et Iñaki Williams ayant tous deux dépassé la trentaine au début de la saison prochaine, Los Leones auront besoin d'un plan de succession clair.