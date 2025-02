Nico Williams à Arsenal, l'offre pharaonique

Arsenal semble devoir se passer de renforts majeurs lors du mercato de janvier, mais ce n’est pas faute d’efforts.

Les tentatives de recrutement de Mathys Tel, Ollie Watkins et Benjamin Sesko ont toutes échoué, mais les Gunners ont déjà un gros été en tête.

Un autre des joueurs qu’ils ont essayé de recruter lors du mercato de janvier était l’ailier de l’Athletic Club Nico Williams, selon Football Transfers. Ils rapportent que Williams est la principale cible du manager Mikel Arteta, et qu’ils reviendront avec une offre importante pour le joueur de 22 ans l’été prochain.

Ils avaient essayé de faire venir l’ailier basque cet hiver, mais « n’ont pas pu conclure d’accord », bien que l’Athletic ait clairement indiqué que s’il devait partir, tout prétendant serait tenu de payer plus que sa clause libératoire de 58 millions d’euros. Cependant, Arsenal pourrait être disposé à payer plus que la clause cet été afin d’obtenir des conditions de paiement plus favorables, leur permettant de structurer les paiements sur la durée du contrat potentiel de Williams, plutôt que de payer le montant total à l’avance.

Quoi qu’il en soit, il semble que les dirigeants d’Arsenal aient l’intention de recruter Williams l’été prochain, et Arsenal pense que le fait que ses coéquipiers internationaux Mikel Merino et David Raya soient au club pourrait aider. Ils ont également l’intention de faire un pas en avant pour Martin Zubimendi de la Real Sociedad cet été, qui dispose également d’une clause libératoire de 60 millions d’euros dans son contrat.

Il semble probable que Williams n’ait pas souhaité quitter le club en milieu de saison, comme il l’a fait remarquer publiquement à de nombreuses reprises. La plupart des joueurs de l’Athletic sont déjà très fidèles, mais le jeune frère Williams a l’avantage supplémentaire d’une finale de Ligue Europa à San Mames en mai prochain. Williams a refusé Barcelone cet été, et bien que les liens se soient poursuivis, ils se sont considérablement estompés.