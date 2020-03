Nice, Vieira pense à une qualification européenne

Le week-end prochain, Nice se déplace chez le PSG. Les Aiglons commencent à penser à une qualification européenne.

Nice, désormais sixième, reste à hauteur de la cinquième place de Reims. Provisoirement, les Aiglons sont à cinq unités de la quatrième place lilloise, à six points de la troisième place.

L1 - Nice s'adjuge le derby, la lutte pour le maintien fait rage

En conférence de presse, Patrick Vieira confirme les envies d'Europe des Aiglons :

"Ce championnat est très serré et compliqué. Il faut se concentrer sur la qualité de notre jeu. Cela fait quelques mois qu'on dit 'pourquoi pas'. On avait loupé des matches pour se rapprocher du groupe du haut. Là on gagne un match très important, avec beaucoup de solidarité. C'est ce qui va donner de l'espoir pour la suite.", a confié l'ancien gunner à RMC.

Pour rappel, Nice et Vieira ont été victorieux dans le derby contre samedi soir (2-1) lors de la 28e journée de , grâce à un doublé de Kasper Dolberg.