Nice, Vieira : "La déception domine"

L'entraîneur de l'OGC Nice était déçu après la défaite contre l'OL en Coupe de France mais veut prendre sa revanche dimanche.

L'OGC Nice peut s'en mordre les doigts. Les Aiglons ont craqué dans les derniers instants du temps réglementaire face à l'Olympique Lyonnais ce jeudi soir en huitième de finale de la . Les hommes de Patrick Vieira ont concédé un penalty dans le temps additionnel, transformé par Houssem Aouar, et ne verront pas les quarts de finale de la compétition. En conférence de presse après la rencontre, Patrick Vieira a confessé qu'il était déçu de ce résultat.

"La déception domine. On avait fait le plus dur en revenant au score. On méritait d'aller en prolongation. Le système de nous a posé des problèmes sur la phase défensive. Mais en seconde période on a eu des occasions. Malheureusement, on a toujours un manque d'agressivité dans les 18 mètres. Il faut donner beaucoup de crédit à Lyon. On est tombés contre une très bonne équipe. L'OL fait partie des très bonnes équipes en ", a analysé le technicien de l'OGC Nice.

"Aller en prolongation aurait été mérité"

Patrick Vieira est revenu sur le penalty concédé par Dante : "C'était un match très difficile. On s'y attendait. On a fait ce qu'on a pu. Mais je ne peux rien reprocher aux joueurs. Le penalty ? C'est cruel pour Dante parce que c'est un joueur exemplaire, sur lequel je m'appuie depuis mon arrivée. Avant le tacle, il y a le ballon qu'on ne doit pas perdre et l'excès d'euphorie. C'est une grosse déception car aller en prolongation aurait été mérité".

L'entraîneur de Nice se projette déjà sur le prochain match : "Pour le match de dimanche contre Lyon ? Il faut analyser le match tactiquement. Et voir ce qu'on peut faire. Tactiquement, les Lyonnais nous ont posé des problèmes. Je les attendais en 4-3-3. On a été longs à s'adapter. Cela a été mieux après la pause. Mais quand on voit ce qu'on a fait contre Rennes (1-1) et contre Lyon (1-2), c'est encourageant. Il faut continuer à travailler".

Hasard du calendrier, l'OGC Nice va de nouveau affronter l'Olympique Lyonnais ce dimanche, cette fois-ci, en . Les Aiglons recevront les Gones dimanche après-midi et auront à coeur de prendre leur revanche. Douzième de avec vingt-neuf points, à trois points de l'OL cinquième du classement, Nice serait bien inspiré de jouer un vilain tour à son adversaire et de l'emporter pour se replacer dans la course à l'Europe.