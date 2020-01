OL, Garcia : "J'attends un défenseur central"

Après la victoire face à Nice, l'entraîneur de l'OL en a profité pour faire passer un message à sa direction pour le dernier jour du mercato.

L'Olympique Lyonnais a fait le travail ce jeudi soir face à l'OGC Nice en décrochant son billet pour les quarts de finale de la avec un succès au bout du temps réglementaire. Les Gones n'ont pas encore pu compter sur leur nouvelle recrue, arrivé ce jeudi, Bruno Guimarães. L'OL a enregistré un renfort en attaque avec l'arrivée de Karl Toko-Ekambi, un au milieu avec le jeune brésilien et reste désormais à avoir une recrue en défense afin de boucler le mercato en atteignant les objectifs fixés par Juninho, fin décembre.

En conférence de presse, Rudi Garcia a envoyé un message à ses dirigeants avant le dernier jour du mercato : "Ce que j'attends du dernier jour du mercato? Un défenseur central. Je l'ai déjà dit, je le répète, ça paraît clair. On n'a que trois défenseurs centraux de niveau. Marcelo sera bientôt suspendu et on n'en aura plus que deux. Et si on a un blessé à ce moment-là, il va falloir être inventif... Je pense que ce serait très incertain d'être inventif à ce poste".

"Paris est censé tout gagner"

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur français est revenu sur la victoire face à Nice en huitièmes de finale : "Je regrette le but encaissé sur une action qu'on connaissait de Nice. On a laissé Dante trop libre. Mais ensuite le but d'Ounas est magnifique. À part cela, on a maîtrisé le match tous le long. On a eu des situations de but en attaques rapides. Je regrette aussi qu'on n'ait pas pu mettre le deuxième avant. Mais au global, on les a surpris tactiquement".

"Notre 3-4-3 a bien fonctionné. Andersen a été très bon, notamment dans l'équilibre des choix défensifs et même s'il a fait une erreur d'appréciation sur le but. Je peux féliciter les garçons. Se qualifier ici n'est pas facile. Ce n'était pas un souci de jouer la prolongation car on les rejoue dimanche. Maintenant, il faut continuer. On espère avoir pris un ascendant psychologique sur Nice. Les matches s'enchaînent", a ajouté Rudi Garcia.

Le technicien de l'OL a évoqué la suite de la compétition : "L'OM en quarts ? C'est surtout bien qu'on puisse évoluer enfin à domicile, de recevoir pour un gros quart de finale. Mais pour l'instant on y est pas. On verra... Je ne sais pas si à part pour le PSG les Coupes sont un objectif pour un club, car Paris est censé tout gagner. L'objectif sera de passer ce prochain tour. En attendant, il faudra déjà être capables de gagner aussi dimanche, à Nice, en championnat. On espère avoir pris un ascendant psychologique avec cette qualification, car on doit l'emporter si on veut continuer à remonter au classement. On sait que ce sera difficile avec ce calendrier taquin...".