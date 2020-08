Nice, Vieira et Dante évoquent la finale de C1 du PSG

L'entraîneur français voit le PSG comme le favori de la finale de C1. Le Brésilien est fier de l'image renvoyé pour la Ligue 1.

Deux salles, deux ambiances. Alors que l'OGC Nice va débuter sa nouvelle saison en championnat ce dimanche face au , un peu plus tard dans la même journée, le va disputer la première finale de de son histoire face au à Lisbonne. Si l'OGC Nice est pleinement concentré sur son nouvel exercice et est ambitieux, les Aiglons souhaitent bonne chance au club de la capitale.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Patrick Vieira a été invité à dire quelques mots sur la finale de Ligue des champions de dimanche, entre le PSG et le Bayern Munich. L'entraîneur de Nice a d'abord rappelé "la très bonne chose" et "le beau message" que cela avait été pour la Ligue 1 d'avoir eu deux de ses clubs en demi-finales, avant d'évoquer la finale du PSG. "Pour moi, Paris est favori par rapport à ce qu'ils ont montré en quarts et en demi-finales. J'espère qu'ils vont gagner cette compétition", a analysé le Français.

Nice vise la Coupe d'Europe

Dante a également donné son avis sur la finale de C1 : "C'est clair que j'ai un très grand respect pour le Bayern Munich. C'est un club qui m'a ouvert les portes de beaucoup de mes rêves. J'ai envie de voir un très, très bon match, j'espère que le meilleur gagnera. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait au moins une équipe française en finale qui peut représenter notre championnat. Dans les clubs comme ça, qui ont une identité très forte, il y a une habitude quotidienne de faire toujours le maximum, que ce soit contre , ou n'importe quel match. Tout le monde est toujours concentré. Donc, quand arrivent des finales, tu n'as pas à changer tes habitudes. C'est une force".

"On va jouer le PSG lors de la quatrième journée mais le match vaudra 3 points comme celui de dimanche contre Lens. Les objectifs sont simples. C’est de prendre match par match et de se donner à fond. Ça sert à rien de se mettre des objectifs lointains. Si t’es concentré sur chaque match, chaque semaine, tu pourras vraiment analyser la progression du groupe. Et à partir de février/mars, on pourra regarder plus. Si nous sommes qualifiés en coupe d’Europe cette saison c’est grâce à chaque point gagné", a ajouté le Brésilien.

Patrick Vieira est heureux de la reprise du championnat : "La reprise de la est une très bonne nouvelle. Retrouver la compétition, ça nous avait manqué. Malheureusement, ce sera sans les supporters mais au vu du contexte on le comprend. On s’attend à un match compliqué face à une équipe qui a de très bons joueurs et qui sera très regroupée. Il faudra mettre beaucoup de rythme pour trouver des espaces entre les lignes. Il faudra surtout être patient. L’objectif c’est de bien jouer. On a envie d’être beaucoup plus conquérant et beaucoup plus agressif. Le degré d’exigence a augmenté par rapport aux joueurs qu’on a recruté. Tout le monde voudra jouer et ça va tirer le groupe vers le haut".