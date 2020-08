Nice - Dante : "C'est la manière qu'il faut regarder"

Le capitaine niçois est satisfait de l'état d'esprit affiché par les joueurs depuis le début de la préparation, à une semaine de la reprise.

La reprise de la approche pour tous les clubs. Les Aiglons défieront Lens dimanche prochaine (15h) pour leur entrée en matière après un mercato ambiteux et une saison qui s'annonce passionnante avec la qualification en Europa League.

Toujours au club, le capitaine Dante se réjouit de l'état d'esprit affiché par le groupe depuis la reprise de l'entraînement. "Le groupe est jeune, il faut simplement qu'il garde l'exigence d'être dans la compétition. Le résultat, on ne le maîtrise pas, mais l'état d'esprit, oui", a affirmé le Brésilien à L'Equipe.

"Il y a une manière de gagner et une manière de perdre. C'est la manière qu'il faut regarder, c'est là où on doit progresser. On doit être content de gagner deux, quatre, dix fois d'affilée, et vouloir gagner le onzième match, vouloir se faire mal, s'autocritiquer. C'est ça qui fera la différence."

L'ancien joueur du Bayern salue également la volonté de ses coéquipiers de progresser et de se remettre en question en permanence. "Tu vois que les joueurs sont dans la réflexion dès qu'ils ratent quelque chose. On s'aide, on se remotive, on se donne des conseils. On perd un match amical, on n'est pas contents, on fait un peu la gueule. Même si c'est amical, on n'est pas là pour perdre. Ce sont de très bons signes."