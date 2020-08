Coronavirus - Deux joueurs de l'OGC Nice testés positifs

Patrick Vieira a confirmé en conférence de presse que deux joueurs du groupe professionnel ont été testé positif au Covid-19.

Les cas positifs au Covid-19 se multiplient ces dernières semaines et, plus particulièrement ces derniers jours chez les joueurs de . Après l'annonce d'Angers concernant le test positif de Rayan Aït Nouri ce vendredi, ou encore celui d'Andy Delort un peu plus tôt dans la semaine, et de la vague de contamination à l' , c'est l'OGC Nice qui est concerné par la pandémie de Coronavirus, à deux jours de son premier match de .

En effet, alors que L'Equipe avançait que deux joueurs de l'OGC Nice ont été testé positif au Covid-19, ce vendredi matin. Cette nouvelle s'est confirmée. "Deux joueurs membres de l'effectif professionnel de l'OGCNice ont été testés positif au Covid-19, le docteur est en relation avec eux. Ils vont être retestés et mis à l'isolement" a sobrement confirmé Patrick Vieira, présent en conférence de presse, en compagnie de Dante, à deux jours de la réception du .

L'identité des deux joueurs n'a pas été révélée. Tout comme pour Angers, les deux cas ne remettent pas en question la tenue de la rencontre face au RC Lens ce dimanche. Pour rappel, les clubs de Ligue 1 peuvent jouer leur rencontre tant qu'il n'y a pas plus de trois cas dans le groupe professionnel. Néanmoins, si l'OGC Nice découvre deux cas de plus d'ici dimanche, la LFP ferait face à une situation inédite et aurait une grosse décision à prendre.